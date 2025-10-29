Hà Nội

Chính trị

Chuyến công tác Chủ tịch nước khẳng định đóng góp tích cực của Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự APEC 2025, thúc đẩy liên kết khu vực, hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và chuẩn bị cho APEC 2027.

Theo Việt Cường/VOV

Hôm nay (29/10), Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao tại Hàn Quốc là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu "Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng".

Tham dự hội nghị cũng giúp Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, chuẩn bị cho việc đăng cai APEC 2027.

cats.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường

Dấu ấn nổi bật của Việt Nam khi tham gia APEC

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thành lập năm 1989, bao gồm 21 nền kinh tế. Qua 36 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư, Thuận lợi hoá kinh doanh và Hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

Ngày 14/11/1998, tại Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Có thể nói, dấu ấn nổi bật nhất của Việt Nam khi tham gia APEC đó là một trong số ít thành viên 2 lần đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC. Qua 2 lần chủ trì của Việt Nam, các nền kinh tế APEC đã ghi được nhiều bước tiến quan trọng như lần đầu tiên xác định triển vọng hướng tới hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) - vốn được coi là một quyết sách quan trọng, đặt nền móng cho tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế toàn khu vực.

Đồng thời, đưa ra chương trình thực hiện các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư, góp phần tổ chức thành công cuộc Đối thoại lần đầu tiên giữa lãnh đạo APEC với ASEAN cùng những đóng góp tích cực thúc đẩy hình thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...

Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến và dự án của APEC. Nhiều sáng kiến do Việt Nam đề xuất được đánh giá thiết thực, đáp ứng quan tâm chung, nhất là về phát triển bền vững, bao trùm, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thúc đẩy kinh tế số, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu…

Việt Nam đã góp phần làm cho các nội dung hợp tác APEC ngày càng phong phú và toàn diện, đưa APEC thích ứng với những biến chuyển của tình hình quốc tế và bắt kịp những xu hướng phát triển mới của thời đại.

Qua đó, khẳng định vai trò không thể thiếu của APEC trong việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam đã khởi xướng và tham gia định hình tầm nhìn dài hạn cho hợp tác APEC.

Nổi bật là việc xây dựng Tầm nhìn APEC đến năm 2040. Việt Nam đã chủ động tham gia dẫn dắt, điều phối quá trình xây dựng Báo cáo với tiêu đề "Người dân và thịnh vượng: Tầm nhìn APEC đến 2040". Đây là cơ sở để các Nhà Lãnh đạo APEC thông qua Tầm nhìn APEC về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Riêng năm 2025, Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực cho hợp tác APEC ở nhiều kênh, nhiều cấp, đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến, dự án về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) tại Hải Phòng, với sự tham dự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2025, Việt Nam cũng sẽ có tiếng nói xây dựng, đóng góp thực chất cho định hướng hợp tác APEC trong giai đoạn mới, đặc biệt là những nội dung gắn với lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn

Về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hiện đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/2022 - một cột mốc trọng đại trong lịch sử quan hệ song phương.

Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố vững chắc với việc hai bên thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường và làm sâu sắc hợp tác trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức tầng lớp xã hội.

Chỉ tính riêng trong hai năm 2024 và 2025, nhiều lãnh đạo Việt Nam đã thăm Hàn Quốc, đó là các chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 6/2024) và nay là Chủ tịch nước Lương Cường. Cùng với những phát triển vượt bậc trong quan hệ, giao lưu nhân dân, giao thoa văn hóa cũng đang mở rộng và đi vào chiều sâu.

Các gia đình đa văn hóa ngày càng là cầu nối giữa nhân dân hai nước. Hiện nay, với khoảng 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc cùng với những người lao động Việt Nam đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc chính là cây cầu vững chắc kết nối Hàn Quốc và Việt Nam, là những "nhà ngoại giao nhân dân" đáng tin cậy thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao APEC kết hợp thăm Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, vừa thể hiện sự ủng hộ với chủ nhà APEC vừa góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.

Đồng thời tiếp tục khẳng định đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế quốc tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng của khu vực.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Năm APEC 2027, sự kiện này được đánh giá là dịp để Việt Nam thúc đẩy triển khai Tầm nhìn APEC đến năm 2040 mà Việt Nam đã khởi xướng và tham gia xây dựng cùng với các thành viên từ năm 2017.

Đồng thời là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước đổi mới, năng động, phát triển mạnh mẽ; từ đó đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và văn hóa, nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tin mới