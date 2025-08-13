Hà Nội

Choi Ji Woo "Bản tình ca mùa đông" khoe ảnh du lịch cùng con gái

Giải trí

Choi Ji Woo "Bản tình ca mùa đông" khoe ảnh du lịch cùng con gái

Nữ diễn viên Choi Ji Woo kết hôn năm 2018. Mới đây, cô đăng tải loạt ảnh bên con gái đầu lòng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Choi Ji Woo mỉm cười hạnh phúc khi bế con gái trong lòng. Ảnh: Instagram Choi Ji Woo.
Nữ diễn viên phim Bản tình ca mùa đông và con gái tận hưởng mùa hè, cùng ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên. Ảnh: Instagram Choi Ji Woo.
Con gái Choi Ji Woo chưa lộ diện hoàn toàn. Ảnh: Instagram Choi Ji Woo.
Trên trang cá nhân, Choi Ji Woo thi thoảng đăng tải hình ảnh ái nữ. Ảnh: Instagram Choi Ji Woo.
Nữ diễn viên phim Bản tình ca mùa đông cùng con gái mặc đồ đôi khi đi cắm trại. Ảnh: Instagram Choi Ji Woo.
Con gái Choi Ji Woo hóa công chúa Elsa, cùng mẹ chơi đùa bên người tuyết. Ảnh: Instagram Choi Ji Woo.
Ái nữ nhà Choi Ji Woo mỉm cười khi diện trang phục truyền thống. Ảnh: Instagram Choi Ji Woo.
Choi Ji Woo kết hôn năm 2018. Báo chí Hàn Quốc cho hay, chồng nữ diễn viên là CEO một công ty ứng dụng điện thoại và kém Choi Ji Woo 9 tuổi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Choi Ji Woo được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt". Cô từng đóng chính phim Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường. Ảnh: VTV.
Kwon Sang Woo (trong ảnh) và Bae Yong Joon là hai người tình màn ảnh gây chú ý nhất của Choi Ji Woo. Ảnh: Znews.
#Choi Ji Woo #diễn viên Choi Ji Woo #con gái Choi Ji Woo #chồng Choi Ji Woo #vợ chồng Choi Ji Woo #Bản tình ca mùa đông

