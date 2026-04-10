Chim cánh cụt hoàng đế được đưa vào danh sách nguy cấp

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) mới đưa chim cánh cụt hoàng đế vào danh sách các loài "Nguy cấp". Đây là loài đặc hữu ở Nam Cực.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 9/4, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đưa chim cánh cụt hoàng đế vào danh sách các loài "Nguy cấp". Việc IUCN đưa loài chim cánh cụt hoàng đế từ nhóm "Sắp bị đe dọa" lên nhóm "Nguy cấp" cho thấy mối đe dọa đối với các loài phụ thuộc vào môi trường băng giá. Ảnh: Barry Becker.
Tình trạng nước biển ấm lên khiến các tảng băng tan sớm và thu hẹp diện tích đã gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng cá thể chim cánh cụt hoàng đế tại Nam Cực. Ảnh: Gary Miller.
Mạng lưới các nhà khoa học và các chính phủ tham gia IUCN dự báo những thay đổi về băng biển do biến đổi khí hậu có thể khiến quần thể chim cánh cụt hoàng đế giảm tới 50% vào những năm 2080. Ảnh: Andrew Burgess.
Chuyên gia Philip Trathan thuộc nhóm đánh giá Danh sách Đỏ của IUCN nhận định biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với chim cánh cụt hoàng đế. Ảnh: Robyn Mundy.
Theo dữ liệu vệ tinh, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2018, khoảng 20.000 cá thể chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành - tương đương 10% quần thể - đã biến mất. Mực băng biển tại Nam Cực liên tục duy trì ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 2016 khiến môi trường nuôi dưỡng cá thể non và trú ngụ của chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành bị suy giảm nghiêm trọng. Ảnh: Josh Landis/Wikipedia.
Nếu không có lượng băng biển ổn định vào mùa đông, trứng và chim cánh cụt hoàng đế non sẽ khó có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của Nam Cực. Ảnh: Hans Verdaat/observation.org.
Chim cánh cụt hoàng đế (tên khoa học: Aptenodytes forsteri) là loại chim lớn nhất và nặng nhất trong số tất cả những loài chim cánh cụt còn sống trên Trái đất. Đây cũng là loài đặc hữu ở Nam Cực. Ảnh: giraffa.co.
Theo các nhà khoa học, chim cánh cụt hoàng đế sống dựa hoàn toàn vào băng biển để sinh sống, săn mồi và sinh sản. Ảnh: Michael Van Woert / NOAA NESDIS / ORA.
Trung bình mỗi năm, chim cánh cụt hoàng đế phải đi quãng đường dài khoảng 50 - 120 km trên băng để tới khu vực sinh sản. Tại đây, hàng ngàn cá thể sẽ giao phối với nhau. Ảnh: British Antarctic Survey.
Con mái sẽ đẻ một quả trứng duy nhất. Sau đó, con trống sẽ đảm nhiệm việc ấp trứng trong khi con cái ra biển kiếm mồi. Ảnh: Sylvain Cordier/Corbis.
#Bảo tồn chim cánh cụt hoàng đế #Ảnh hưởng biến đổi khí hậu #Chim cánh cụt hoàng đế #chim cánh cụt #Nam Cực

