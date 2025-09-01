Hà Nội

Chính trị

Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối nay (1/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Theo Việt Cường/VOV

Dự buổi lễ có các đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, anh hùng lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sỹ, thanh niên và kiều bào tiêu biểu.

chieu-dai-trong-the.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu quốc tế có: Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu nhà nước Belarus do Ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu; đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev; đại diện các chính đảng, chính phủ các nước, các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, cách đây tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Để có một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối; các anh hùng, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

chieu-dai-2.jpg
Các đại biểu dự chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; trân trọng cảm ơn các vị Đại sứ, Đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

chieu-dai-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức chúc mừng

Nhìn về quá khứ và hướng tới tương lai, Chủ tịch nước khẳng định càng thêm vững tin vào tiền đồ và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam; với ý chí và khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập, thắp sáng và lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hoà giải, đoàn kết và hợp tác quốc tế.

chieu-dai-4.jpg
Các mẹ Việt Nam anh hùng tới dự chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
chieu-dai-5.jpg
Các vị khách quốc thế dự buổi lễ

“Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với quyết tâm mới, khí thế mới, để Nhân dân được thụ hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Trong một thế giới đầy biến động, tương lai, vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai, vận mệnh của các dân tộc trên thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, các đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của Nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của Nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới… Sự đoàn kết quốc tế có ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi”. Khắc ghi lời dạy đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay đóng góp cùng bạn bè quốc tế kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững”, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết.

