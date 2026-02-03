Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiếc bình thạch cao bí ẩn ở Ai Cập chứa bằng chứng rợn người

Kho tri thức

Chiếc bình thạch cao bí ẩn ở Ai Cập chứa bằng chứng rợn người

Chiếc bình bằng thạch cao khắc chữ bằng bốn ngôn ngữ cổ cho thấy việc sử dụng thuốc phiện ở Ai Cập cổ đại.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Một chiếc bình bằng thạch cao khắc chữ bằng bốn ngôn ngữ cổ đại cung cấp bằng chứng hóa học mới cho thấy, thuốc phiện đã được sử dụng ở Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: @Đại học Yale.
Một chiếc bình bằng thạch cao khắc chữ bằng bốn ngôn ngữ cổ đại cung cấp bằng chứng hóa học mới cho thấy, thuốc phiện đã được sử dụng ở Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: @Đại học Yale.
Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện này là bằng chứng khoa học rõ ràng nhất cho đến nay về các hợp chất thuốc phiện bên trong một chiếc bình thạch cao Ai Cập có khắc chữ. Ảnh: @Đại học Yale.
Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện này là bằng chứng khoa học rõ ràng nhất cho đến nay về các hợp chất thuốc phiện bên trong một chiếc bình thạch cao Ai Cập có khắc chữ. Ảnh: @Đại học Yale.
Theo đó, chiếc bình cao khoảng 22 cm, trên bình mang những dòng chữ khắc bằng tiếng Akkad, tiếng Elam, tiếng Ba Tư cổ và tiếng Ai Cập, nhắc đến vị vua Ba Tư Xerxes I và gọi ông là "Đại vương". Một ghi chú khác bằng chữ Demotic được thêm vào dòng chữ khắc ghi dung tích của bình chứa là “12 kpd-units”, xấp xỉ 1.200 mililit. Ảnh: @Đại học Yale.
Theo đó, chiếc bình cao khoảng 22 cm, trên bình mang những dòng chữ khắc bằng tiếng Akkad, tiếng Elam, tiếng Ba Tư cổ và tiếng Ai Cập, nhắc đến vị vua Ba Tư Xerxes I và gọi ông là "Đại vương". Một ghi chú khác bằng chữ Demotic được thêm vào dòng chữ khắc ghi dung tích của bình chứa là “12 kpd-units”, xấp xỉ 1.200 mililit. Ảnh: @Đại học Yale.
Các chữ viết này liên kết vật thể với các mạng lưới trao đổi của giới thượng lưu thời Achaemenid, nhưng thành phần hóa học của nó hiện nay làm phức tạp thêm những giả định về cách thức sử dụng bình chứa này. Ảnh: @Đại học Yale.
Các chữ viết này liên kết vật thể với các mạng lưới trao đổi của giới thượng lưu thời Achaemenid, nhưng thành phần hóa học của nó hiện nay làm phức tạp thêm những giả định về cách thức sử dụng bình chứa này. Ảnh: @Đại học Yale.
Chương trình Dược lý Cổ đại của Đại học Yale đã áp dụng các kỹ thuật chiết xuất không phá hủy, lấy phần cặn trong bình đem phân tích sắc ký khí – khối phổ. Ảnh: @Đại học Yale.
Chương trình Dược lý Cổ đại của Đại học Yale đã áp dụng các kỹ thuật chiết xuất không phá hủy, lấy phần cặn trong bình đem phân tích sắc ký khí – khối phổ. Ảnh: @Đại học Yale.
Các phân tích đã phát hiện ra một loạt các alkaloid đặc trưng liên quan đến thuốc phiện : noscapine, hydrocotarnine, morphine, thebaine và papaverine. Những hợp chất này trùng khớp với dấu hiệu hóa học mà các nhà nghiên cứu liên kết với Papaver somniferum, cây anh túc…Ảnh: @Đại học Yale.
Các phân tích đã phát hiện ra một loạt các alkaloid đặc trưng liên quan đến thuốc phiện : noscapine, hydrocotarnine, morphine, thebaine và papaverine. Những hợp chất này trùng khớp với dấu hiệu hóa học mà các nhà nghiên cứu liên kết với Papaver somniferum, cây anh túc…Ảnh: @Đại học Yale.
Đây là lần đầu tiên một chiếc bình thạch cao Ai Cập có khắc chữ cho ra một bộ dấu hiệu hóa học của chất gây nghiện rõ ràng đến như vậy. Ảnh: @Đại học Yale.
Đây là lần đầu tiên một chiếc bình thạch cao Ai Cập có khắc chữ cho ra một bộ dấu hiệu hóa học của chất gây nghiện rõ ràng đến như vậy. Ảnh: @Đại học Yale.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Chiếc bình #thạch cao #Ai Cập #cổ đại #thuốc phiện

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT