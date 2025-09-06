Chi tiết Rolls-Royce Corniche "tái sinh" xe điện, gần 15 tỷ đồng

“Highland Heather” là mẫu Rolls-Royce cổ điển được restomod đầu tiên đến từ công ty Halcyon và Evice Technologies. Xe mạnh 500 mã lực và di chuyển 482km/sạc.
Cú va chạm với cầu thủ đối phương khiến gương mặt Hoàng Thị Loan sưng vù, bầm tím. Nữ hậu vệ vẫn thể hiện tinh thần thoải mái dù chấn thương.
Cú va chạm với cầu thủ đối phương khiến gương mặt Hoàng Thị Loan sưng vù, bầm tím. Nữ hậu vệ vẫn thể hiện tinh thần thoải mái dù chấn thương.
Các nhà khảo cổ Scotland tìm thấy quả cầu đá từng được bắn ra từ máy bắn đá thời Trung cổ, hé lộ dấu tích cuộc vây hãm khốc liệt.
Thoạt nhìn vụng về, thô kệch nhưng loài cá ếch dưới đáy đại dương khiến giới khoa học bất ngờ bởi khả năng săn mồi chuẩn xác khủng khiếp.
Nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025 Jun Ji Hyun có khối tài sản lên đến 110 triệu USD, sở hữu thần thái vô cùng cuốn hút, nhan sắc không tuổi.
Những bức ảnh về Leningrad (nay là St Petersburg) được Yevgeny Zlobin, diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu, ghi lại khi ông đến thành phố này vào những năm 1950.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/9, Kim Ngưu hôm nay may mắn, mọi việc đều thuận lợi như ý, Song Tử linh hoạt đầu óc, hãy nắm bắt ý tưởng thú vị.
Sau một tháng sinh con út, Joyce Phạm mới chia sẻ hình ảnh đi đẻ ở bệnh viện. Cô bị không ít người hiểu nhầm 'bỏ cữ đi chơi', phải lên tiếng giải thích.
Căn biệt thự trị giá 18 triệu USD, nằm trên khu đất 240.000 m2, có 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, phòng giải trí, tập gym...
Vợ chồng Thanh Hằng thể hiện tình cảm khi ngắm biển. Ca sĩ Phương Linh "xả" ảnh khoe thềm ngực với áo khoét sâu ở Hồng Kông.
Lực lượng đổ bộ đường không và hải quân đánh bộ Nga đã được tăng viện tới Pokrovsk để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công quyết định vào thành phố này.
Sau 15 năm chờ đợi, người dùng iPad đã có thể trải nghiệm Instagram với giao diện tối ưu hóa, thay vì phải dùng bản iPhone phóng to kém trực quan.
Không còn che giấu mái tóc bị rụng cả mảng do sự cố tẩy tóc, DJ Soda xuất hiện với hình ảnh chân thực nhất ở một sự kiện gần đây.
Trong tuần mới, 3 con giáp có thể gặp nhiều niềm vui bất ngờ, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp, tài vận bùng nổ.
Các nhà khảo cổ học khi khai quật ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra một hố chôn cất chứa xe ngựa và gần 100 con ngựa.
Bình đựng nước cổ đại có biểu tượng mặt cười gây thú vị giới khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ ngay cái nhìn đầu tiên.
Vanadinite là một khoáng vật rực rỡ chứa vanadi, thường có màu đỏ cam bắt mắt, không chỉ quý hiếm mà còn mang nhiều điều thú vị ít người biết đến.
Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm.
Phiên bản giới hạn của mẫu xe SUV Hyundai Creta bao gồm; King, King Knight và King sẽ được mở bán để mừng 10 năm dòng xe này có mặt trên thị trường.
Sau đồn đoán về việc đã sinh con đầu lòng, vợ chồng hot girl Hàn Hằng và Huyme bất ngờ tung bộ ảnh bầu.
Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh ăn mặc đơn giản, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc ngày chưa nổi tiếng.