Chi tiết Rolls-Royce Corniche "tái sinh" xe điện, gần 15 tỷ đồng

Xe

“Highland Heather” là mẫu Rolls-Royce cổ điển được restomod đầu tiên đến từ công ty Halcyon và Evice Technologies. Xe mạnh 500 mã lực và di chuyển 482km/sạc.

Nguyễn Anh
Việc chuyển đổi dòng xe cổ điển sang động cơ điện đang trở nên phổ biến, nhưng hai công ty mới thành lập tại Anh là Halcyon và Evice Technologies hy vọng sẽ tạo dấu ấn riêng.
Được thành lập bởi cùng bộ 3 kỹ sư, Evice tập trung vào phần cứng động cơ điện, trong khi Halcyon chuyên về restomod (tái tạo và nâng cấp) các mẫu xe cổ điển. Cả hai dự định cung cấp 60 mẫu Rolls-Royce và Bentley với động cơ điện và công nghệ hiện đại.
Mẫu xe đầu tiên, mang tên “Highland Heather” do màu sơn tím lấy cảm hứng từ cây thạch thảo Scotland, sẽ ra mắt công chúng tại Concours of Elegance, Hampton Court Palace, từ ngày 5-7/9.
Nội thất xe có bảng điều khiển “gallery” lấy cảm hứng từ mẫu Rolls-Royce Phantom hiện đại, kết hợp một tác phẩm điêu khắc mô phỏng các dòng sông ở Cao nguyên Scotland. Chủ đề Scotland là sự tri ân đến các trải nghiệm của Rolls-Royce vào năm 1907 tại Scotland.
Nội thất tích hợp màn hình giải trí có thể ẩn đi, đảm bảo dáng vẻ cổ điển đặc trưng, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Các tiện ích hiện đại khác được nâng cấp gồm: camera lùi, hệ thống điều hòa và âm thanh...
Theo Halcyon, mỗi chiếc xe siêu sang hoài cổ trong số 60 chiếc restomod điện sẽ là phiên bản duy nhất nhờ vào các chi tiết tùy chỉnh khác nhau.
Khách hàng có thể cá nhân hóa “gallery” trên bảng điều khiển, lựa chọn từ nhiều màu sơn, vật liệu nội thất, cản xe thiết kế gọn gàng, đèn pha mới và thiết kế bánh xe khác biệt với nguyên bản, nhằm tạo sự mới mẻ cho tổng thể ngoại thất.
Quá trình chế tạo bắt đầu từ Rolls-Royce Corniche hoặc Silver Shadow, hoặc các phiên bản Bentley Corniche và Bentley T-Series.
Việc chuyển đổi đã tăng công suất lên 500 mã lực, vượt xa sức mạnh của nguyên bản; đồng thời bổ sung thêm giảm chấn thích ứng. Kiến trúc điện 800 volt đảm bảo sạc nhanh, với hai tùy chọn pin.
Phiên bản tiêu chuẩn với hai gói pin đặt trước và sau cho phạm vi 402 km (250 dặm), trong khi gói pin thứ ba tùy chọn nâng phạm vi lên 482,8 km (300 dặm). Mỗi xe restomod điện khí hoá đòi hỏi hơn 2.000 giờ thực hiện và mất 12 tháng để hoàn thành.
Mức giá khởi điểm của mỗi chiếc xe từ 420.000 bảng Anh, khoảng 565.000 USD, quy đổi 14,78 tỷ đồng (chưa tính giá mua chiếc xe nguyên bản). Mức giá phiên bản restomod điện này tương đương với chiếc Rolls-Royce mới và thậm chí còn cao hơn cả phiên bản thuần điện mới nhất của Rolls-Royce là Spectre.
Video: Chi tiết Rolls-Royce Corniche "tái sinh" xe chạy điện.
