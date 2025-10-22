Hà Nội

Chỉ 36m2, nhà phố Hà Nội vẫn ngập gió và ánh sáng

Bất động sản

Chỉ 36m2, nhà phố Hà Nội vẫn ngập gió và ánh sáng

Mặc dù diện tích nhỏ, chỉ 36 m2 nhưng ngôi nhà vẫn thoáng đãng, rộng rãi nhờ những khoảng thông gió thông minh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hà Nội là đô thị lớn với lượng dân cư đông đúc. Nguồn đất ở của thành phố luôn trong tình trạng khan hiếm. Do đó, đất chia lô được coi là giải pháp lý tưởng, và Kirin House cũng không ngoại lệ. Ảnh: Triệu Chiến
Khu đất ban đầu Kirin House tọa lạc là một mảnh vườn. Chủ cũ đã chia nhỏ mảnh vườn ra để bán. Nhờ vậy, mảnh đất sở hữu nhiều cây xanh lâu năm trước đó. Ảnh: Triệu Chiến
Đây vừa là lợi thế đồng thời cũng là thách thức với đội ngũ kiến trúc sư sao cho ngôi nhà vừa đảm bảo chức năng cơ bản, vừa tôn trọng và gìn giữ được vẻ đẹp của tự nhiên. Ảnh: Triệu Chiến
Kirin House có 3 tầng có mặt tiền là khung sắt thoáng đãng và một khu vườn nhỏ. Cánh cổng xoay bằng gỗ to bản. Ảnh: Triệu Chiến
Bên trong là khu vực gara với sàn xi măng mài. Ảnh: Triệu Chiến
Bên trái là bể cá Koi. Cây to từ khu vườn cũ vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Triệu Chiến
Cầu thang gỗ nối tiếp lên cầu thang láng xi măng và kim loại tạo ấn tượng độc đáo. Ảnh: Triệu Chiến
Cầu thang lên tầng có sự chuyển tiếp giữa các loại vật liệu tạo sự độc đáo. Ảnh: Triệu Chiến
Sàn ở khu lên xuống cầu thang ở dạng khung gỗ. Ảnh: Triệu Chiến
Khoảng thông tầng và sàn khung gỗ góp phần tạo nên sự thoáng đãng cho cả ngôi nhà. Ảnh: Triệu Chiến
Tầng 2 là phòng đa năng dành cho trẻ em. Ảnh: Triệu Chiến
Khu phòng ăn với sàn xi măng, bàn gỗ đơn giản và bên cạnh là bếp ở tầng 3. Ảnh: Triệu Chiến
Góc học tập dành cho bé. Ảnh: Triệu Chiến
Khu vệ sinh sạch sẽ, không gian bên dưới bồn rửa có thể tận dụng cất đồ chơi của bé. Ảnh: Triệu Chiến
