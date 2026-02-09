Phát động thi đua phát triển khoa học công nghệ và doanh nghiệp tư nhân

Ngày 9/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"; "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước". Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu phát động.

Phát biểu phát động các phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống.

Đại hội XIV của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đại hội xác lập vận hội mới của đất nước bằng những quyết sách lịch sử, mang tính hành động cao với tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, định hướng chiến lược, ý chí kiên định dẫn dắt toàn dân tộc hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên mới. Đại hội cũng xác định một trong những mục tiêu chiến lược là "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc". Theo đó, con đường nhanh nhất, ngắn nhất nhưng bền vững và hiệu quả nhất đi tới "tự chủ chiến lược" chính là bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả.

Đây là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, là xu thế tất yếu của thời đại, là lựa chọn chiến lược của Đảng ta. Để làm chủ công nghệ chiến lược cũng như xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo… đòi hỏi vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất…

Để toàn dân đồng lòng quyết tâm, doanh nghiệp tiên phong hành động, thi đua thực chất, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá" trong tư duy và nhận thức; trong cải cách và kiến tạo phát triển; trong thực thi và kết quả hành động.

Để phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": Không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; không để lãng phí nguồn lực, "làm thiếu hiệu quả" và "thiếu sự hưởng ứng tham gia của Nhân dân", cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện "3 tiên phong": Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn. Cùng với đó, mỗi người dân hãy là những "chủ thể" hành động tích cực nhất trong thực hiện "3 thi đua": Thi đua yêu nước, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thi đua học tập, lao động và cống hiến; thi đua đổi mới sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước…