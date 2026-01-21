Cấp cứu đường không đưa bệnh nhân nhiễm trùng thần kinh từ đảo về đất liền

Đây là trường hợp nghi ngờ bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm, vì vậy kíp cấp cứu và tổ bay đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa.

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm y tế cho quân và dân tại Đặc khu Trường Sa, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY 175) đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân trẻ tuổi trong tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương từ đảo Sinh Tồn về đất liền an toàn để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân V.N.P.A. (sinh năm 2006), đang làm việc trên đảo Sinh Tồn. Trưa 14/01/2026, bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó nhanh chóng rối loạn ý thức, mê sâu, diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 16h cùng ngày.

Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận định bệnh nhân hôn mê, nghi tổn thương hệ thần kinh trung ương, ngay lập tức kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa (telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175 trong tối 14/01/2026.

Bệnh nhân được đưa cấp cứu lên máy bay về đất liền điều trị - Ảnh BVCC

Kết luận hội chẩn xác định bệnh nhân rối loạn ý thức cấp tính, nghi ngờ nhiễm trùng thần kinh nặng, bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí và điều trị kịp thời tại tuyến chuyên sâu.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của ca bệnh, Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy định, đồng thời hướng dẫn điều trị tích cực tại chỗ và theo dõi sát diễn biến.

Nhận định đây là ca bệnh tối cấp, nếu không được điều trị chuyên sâu kịp thời có thể tử vong, Bệnh viện quân y 175 đã khẩn trương báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y – Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đồng thời kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 15/01/2026, chuyến bay cấp cứu đường không được thực hiện trong đêm, tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, đưa bệnh nhân rời đảo Sinh Tồn về đất liền.

Trong quá trình vận chuyển, công tác bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và phòng chống lây nhiễm được đặt lên hàng đầu.

Cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên máy bay - Ảnh BVCC

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, Kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Do bệnh nhân có tổn thương não, kíp buộc phải yêu cầu máy bay bay thấp hơn so với bình thường nhằm hạn chế ảnh hưởng của thay đổi áp suất, điều này khiến thời gian chuyến bay kéo dài hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, đây là trường hợp nghi ngờ bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm, vì vậy kíp cấp cứu và tổ bay đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn trong suốt quá trình vận chuyển để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và lực lượng tham gia nhiệm vụ”.

Đến trưa cùng ngày, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175, nhanh chóng tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt, triển khai các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và tổ chức hội chẩn viện để xác định chẩn đoán, tiếp tục điều trị tích cực.

Bệnh nhân được vận chuyển an toàn về bệnh viện 175 - Ảnh BVCC