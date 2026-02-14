Hà Nội

Cận Tết, nghề chở cây thuê kiếm tiền triệu mỗi ngày

Kinh doanh

Cận Tết, nghề chở cây thuê kiếm tiền triệu mỗi ngày

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nghề chở cây cảnh thuê bước vào mùa làm ăn tất bật nhất trong năm, mang lại nguồn thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tại TP Đà Nẵng, từ khoảng 20 tháng Chạp, lượng khách thuê chở cây tăng mạnh. Ảnh: Tiền phong
Tại TP Đà Nẵng, từ khoảng 20 tháng Chạp, lượng khách thuê chở cây tăng mạnh. Ảnh: Tiền phong
Có ngày từ sáng sớm đến tối muộn, các xe chở cây ra vào chợ hoa liên tục, không kịp nghỉ tay. Ảnh: Dân Việt
Có ngày từ sáng sớm đến tối muộn, các xe chở cây ra vào chợ hoa liên tục, không kịp nghỉ tay. Ảnh: Dân Việt
Tùy theo quãng đường và kích thước của cây, mức giá sẽ khác nhau. Ảnh: Tiền phong
Tùy theo quãng đường và kích thước của cây, mức giá sẽ khác nhau. Ảnh: Tiền phong
Những chậu quất lớn, tán rộng hoặc mai thế cỡ lớn, giá dao động từ 400.000 – 500.000 đồng/chuyến. Các loại lan, đào nhỏ hơn thường dao động 100.000 – 300.000 đồng, tùy khoảng cách. Ảnh: Dân Việt
Những chậu quất lớn, tán rộng hoặc mai thế cỡ lớn, giá dao động từ 400.000 – 500.000 đồng/chuyến. Các loại lan, đào nhỏ hơn thường dao động 100.000 – 300.000 đồng, tùy khoảng cách. Ảnh: Dân Việt
Tại Quảng Ngãi, nghề chở hoa thuê cũng vào mùa tất bật. Giá mỗi chuyến dao động từ 50.000 – 200.000 đồng, tùy khoảng cách và kích thước chậu hoa. Ảnh: BaoVanhoa
Tại Quảng Ngãi, nghề chở hoa thuê cũng vào mùa tất bật. Giá mỗi chuyến dao động từ 50.000 – 200.000 đồng, tùy khoảng cách và kích thước chậu hoa. Ảnh: BaoVanhoa
Với những gốc quất lớn hoặc mai cổ thụ, chi phí chở có thể cao hơn do yêu cầu chằng buộc chắc chắn và vận chuyển cẩn trọng. Ảnh: BaoVanhoa
Với những gốc quất lớn hoặc mai cổ thụ, chi phí chở có thể cao hơn do yêu cầu chằng buộc chắc chắn và vận chuyển cẩn trọng. Ảnh: BaoVanhoa
Trung bình mỗi ngày chở 6 - 7 chuyến, trừ tiền xăng, sẽ còn khoảng 500.000 – 600.000 đồng. Những ngày cao điểm, thu nhập có thể lên đến cả triệu đồng. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Trung bình mỗi ngày chở 6 - 7 chuyến, trừ tiền xăng, sẽ còn khoảng 500.000 – 600.000 đồng. Những ngày cao điểm, thu nhập có thể lên đến cả triệu đồng. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Tại các khu vực tập trung buôn bán hoa, cây cảnh ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Phan Đình Phùng... (Hà Tĩnh), đội ngũ lao động tự do tất bật với nghề 'chở Tết' về nhà. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Tại các khu vực tập trung buôn bán hoa, cây cảnh ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Phan Đình Phùng... (Hà Tĩnh), đội ngũ lao động tự do tất bật với nghề 'chở Tết' về nhà. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Đây là công việc thời vụ nhưng đòi hỏi sự khéo léo và sức bền. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Đây là công việc thời vụ nhưng đòi hỏi sự khéo léo và sức bền. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Mỗi chuyến giá từ 100.000 - 200.000 đồng, tùy thuộc vào khoảng cách và độ cồng kềnh. Tính ra, thu nhập mỗi ngày dao động từ 600.000 đến 1,5 triệu đồng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Mỗi chuyến giá từ 100.000 - 200.000 đồng, tùy thuộc vào khoảng cách và độ cồng kềnh. Tính ra, thu nhập mỗi ngày dao động từ 600.000 đến 1,5 triệu đồng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
