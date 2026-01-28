Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cần tập trung vào những việc rất cụ thể và rất gần dân như chăm lo sinh kế bền vững: giúp bà con “có việc làm, có thu nhập, có thị trường tiêu thụ”.

Trong không khí kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2026), 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2026), hướng tới 65 năm Ngày Bác trở lại thăm Cao Bằng (21/2/1961 - 21/2/2026), chiều 28/1, tại Sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Chính tại nơi này, mùa Xuân năm 1961, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các dân tộc trong tỉnh, gửi gắm niềm tin, căn dặn trách nhiệm và trao cho Cao Bằng một sứ mệnh rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự buổi gặp mặt và nói chuyện thân mật với đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương.

Bày tỏ xúc động được tới dự và gặp gỡ đông đảo bà con nhân dân, đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các lão thành cách mạng, người có công, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ, các thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn, Tổng Bí thư chia sẻ, bản thân cảm nhận rõ mạch nguồn lịch sử vẫn đang chảy liên tục, sống động trong từng bản làng, từng mái trường, từng con người nơi đây.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, tình nghĩa, sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng Việt Nam. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của “thế trận lòng dân”, là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đi qua mọi thử thách.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, nhắc tới ngày 28/1/1941, chúng ta không chỉ nhắc tới một mốc thời gian lịch sử. Đó là ngày, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng và Cao Bằng là nơi chứng kiến, đồng hành với sự lựa chọn lịch sử ấy - nơi Bác dựa vào Nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng, từ đó ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh lan tỏa, dẫn dắt cả dân tộc đi tới độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Nhưng điều làm nên chiều sâu của ký ức Cao Bằng, điều khiến chúng ta càng tri ân, càng xúc động chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong những ngày đầu Bác về nước, trên con đường hoạt động cách mạng đầy hiểm nguy, đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ bằng cả tấm lòng từ cơ sở cách mạng, đường đi lối lại, bát cơm, ngụm nước, đến “hàng rào quần chúng” bảo vệ để Bác có chỗ dựa vững bền mà gây dựng căn cứ địa, mở ra bước ngoặt cho vận mệnh dân tộc.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng: Trung ương, tỉnh và đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác lúc sinh thời khi Người về nước là để lo việc nước, nhưng trước hết là lo cho dân, Tổng Bí thư nêu rõ, thực hiện di nguyện của Bác, Đảng và Nhà nước luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao, vùng biên, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; khi điều kiện tiếp cận y tế, giáo dục, hạ tầng, sinh kế… ở không ít nơi vẫn chưa theo kịp đồng bằng, miền xuôi.

Chính vì vậy, Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị đang và sẽ tiếp tục triển khai những chủ trương, chính sách rất cụ thể, rất thiết thực với bà con như xây dựng 248 trường liên cấp cho các xã biên giới để con em đồng bào được học gần nhà, học đủ bậc; thực hiện chủ trương miễn học phí; mở rộng và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Đồng thời đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để bà con có nơi ở an toàn, ổn định; kiên trì tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý: Mỗi quyết sách của tỉnh phải đi sát đời sống, sát nhu cầu của bà con.

Riêng đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng, Bác Hồ từng căn dặn: “Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta; phải cao bằng những tỉnh tốt nhất; tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng”, theo Tổng Bí thư câu nói ấy vừa là lời nhắc nhở, vừa là niềm tin, vừa là kỳ vọng.

“Cao” không chỉ là cao của núi rừng hùng vĩ, mà phải “cao” ở ý chí tự lực, “cao” ở đoàn kết, “cao” ở niềm tin của nhân dân, và “cao” ở chất lượng cuộc sống, để người dân gắn bó lâu dài với quê hương biên giới.

Do đó, thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng: Trung ương, tỉnh và đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc, tinh thần là mỗi chủ trương của Trung ương phải hướng tới tháo gỡ “điểm nghẽn” cho vùng cao, vùng biên. Mỗi quyết sách của tỉnh phải đi sát đời sống, sát nhu cầu của bà con; và mỗi bản làng, mỗi gia đình, mỗi người dân bằng ý chí và bàn tay lao động sẽ là chủ thể làm nên sự đổi thay.

Theo Tổng Bí thư, cần tập trung vào những việc rất cụ thể và rất gần dân như chăm lo sinh kế bền vững: giúp bà con “có việc làm, có thu nhập, có thị trường tiêu thụ”, gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, với liên kết hợp tác, với kinh tế cửa khẩu, dịch vụ - du lịch phù hợp điều kiện địa phương; để người dân không chỉ thoát nghèo, mà vươn lên khá giả bằng chính sức mình.

Giáo dục và y tế đi trước một bước, triển khai hiệu quả xây dựng các trường liên cấp cho các xã biên giới; thực hiện miễn học phí; bảo đảm bảo hiểm y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

An cư để lạc nghiệp: đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng chất lượng nhà ở, sinh hoạt tối thiểu; kiên trì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hạ tầng và kết nối: “đường đến bản, điện đến nhà, nước sạch đến từng hộ”, cùng với hạ tầng số phù hợp; để vùng cao không đứng ngoài nhịp phát triển mới.

Giữ vững biên cương, xây dựng lòng dân: phát huy vai trò người có uy tín, già làng trưởng bản; củng cố khối đại đoàn kết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; để biên giới vừa vững chắc, vừa là không gian phát triển hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Tổng Bí thư trao tặng các phần quà tri ân các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người có công với cách mạng...

Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh, mọi việc triển khai phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy mức cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu; lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước đã xác định: “Vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được hưởng”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời tri ân đặc biệt tới những người đang “giữ lửa” nơi mái trường, nhất là ở vùng cao, vùng khó. Các thầy, cô giáo đang làm một công việc thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao: bồi dưỡng tri thức, nhân cách, ý thức kỷ luật và trách nhiệm công dân cho thế hệ mai sau. Có thể nói các thầy, cô là những “con người cao quý, việc làm vẻ vang”.

Tổng Bí thư đồng thời bày tỏ mong muốn, các em học sinh hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện bền bỉ, nuôi dưỡng khát vọng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cống hiến. Học để biết, học để làm người, học để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Mỗi thế hệ chỉ đi một đoạn đường, nhưng đoạn đường ấy phải đủ vững để thế hệ sau đi tiếp xa hơn.

Dịp này, Tổng Bí thư đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tặng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, và trao tặng các phần quà tri ân đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người có công với cách mạng, gia đình thân nhân 5 đồng chí về nước cùng Bác Hồ năm 1941, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng và cá nhân Tổng Bí thư đối với quê hương cội nguồn cách mạng; đồng thời hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới Trường tiểu học Nùng Trí Cao.