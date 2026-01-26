Hà Nội

Chính trị

Tăng cường gắn bó Việt – Lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước cuộc hội đàm ngày 26/1. Ảnh: Như Ý
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước cuộc hội đàm ngày 26/1. Ảnh: Như Ý

Sáng 26/1, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Trong bầu không khí phấn khởi, hoà cùng với niềm vui chung của nhân dân hai nước trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; và phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao Việt - Lào. Ảnh: Như Ý
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao Việt - Lào. Ảnh: Như Ý

Tại buổi hội đàm, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước Việt Nam; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Việt Nam ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao những thành quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật đạt được sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong việc xác định đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đặc biệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đảng tín nhiệm tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV, thể hiện sự tin tưởng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XII Đảng NDCM Lào, khẳng định thành công của Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Lào, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, có kế thừa, vì mục tiêu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là niềm tự hào của nhân dân Lào và cũng là niềm vui chung của Việt Nam; góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc bổ sung nội hàm gắn kết chiến lược vào khuôn khổ quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Ảnh: Như Ý
Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Ảnh: Như Ý

Tập trung triển khai các dự án thiết thực, then chốt

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí sự cần thiết phải phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ song phương, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững lâu dài.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông vận tải với những dự án lớn như cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Như Ý
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Như Ý

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo mới, đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học – kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá tình hình quốc tế; tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và hoạt động tại các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm lại Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

