Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh trận địa pháo hoa ở Hồ Gươm trước giờ G

Xã hội

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở Hồ Gươm trước giờ G

Pháo hoa ở Hà Nội sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, kinh phí khoảng 13,45 tỷ đồng.

Mạnh Hưng
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống lúc 16h50 ngày 2/9, hai điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật trước trụ sở báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội nhân kỷ niệm dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 đã hoàn tất.
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống lúc 16h50 ngày 2/9, hai điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật trước trụ sở báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội nhân kỷ niệm dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 đã hoàn tất.
Để đảm bảo an ninh, khu vực hai điểm bắn pháo hoa trên được bố trí lực lượng an ninh chặt chẽ.
Để đảm bảo an ninh, khu vực hai điểm bắn pháo hoa trên được bố trí lực lượng an ninh chặt chẽ.
Trong khi đó, khắp các ngả đường hướng về khu vực Hồ Gươm, người dân đổ dồn về đây mỗi lúc một đông mong được xem pháo hoa.
Trong khi đó, khắp các ngả đường hướng về khu vực Hồ Gươm, người dân đổ dồn về đây mỗi lúc một đông mong được xem pháo hoa.
Được biết, ngoài hai điểm trên, UBND TP Hà Nội bắn pháo hoa tại 4 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp khác, đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông).
Được biết, ngoài hai điểm trên, UBND TP Hà Nội bắn pháo hoa tại 4 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp khác, đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông).
Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỷ đồng.
Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỷ đồng.
Một số vị trí xung quanh khu vực Hồ Gươm người dâm trải bạt, ngồi đã chật kín chỗ.
Một số vị trí xung quanh khu vực Hồ Gươm người dâm trải bạt, ngồi đã chật kín chỗ.
Một số hình ảnh Tri Thức &amp; Cuộc Sống ghi nhận.
Một số hình ảnh Tri Thức & Cuộc Sống ghi nhận.
Mạnh Hưng
#pháo hoa Hà Nội #lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 #địa điểm bắn pháo hoa Hồ Gươm #chương trình pháo hoa Hà Nội 2023 #an ninh lễ hội pháo hoa #địa điểm xem pháo hoa Hà Nội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT