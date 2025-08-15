Hà Nội

Cận cảnh "siêu" nhà ga 35.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam

Sau gần 2 năm khởi công, công tác xây thô tại nhà ga sân bay Long Thành đã đạt khoảng 80%. Các hạng mục trần, vách kính khung nhôm đang được triển khai đồng bộ.

Theo Quỳnh Danh/ Znews
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày giữa tháng 8, nhiều hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đang được thi công khẩn trương không kể ngày đêm. Trong ảnh là gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 với tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng do liên danh Vietur thực hiện.
Nhà ga hành khách đã xong phần kết cấu bê tông ngầm và thân từ tầng 1 đến tầng 4. Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; 3 cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái hoàn tất.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công trình nhà ga hành khách phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31/12/2025. Sau đó sẽ tiến hành kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, chạy thử đơn động... với thời gian khớp nối và vận hành thử nghiệm khoảng 6 tháng.
Trung tâm nhà ga hành khách có thiết kế thép mái nặng hơn 5.300 tấn, đây là module có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử nhà ga hành khách hàng không trên thế giới.
Công trình có kết cấu vòm cong che phủ gần 20.000 m2, được lắp ghép qua 256 điểm liên kết theo tiêu chuẩn châu Âu, có console (đoạn mái vươn ra xa) tới 41 m.
Đến nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành 100% khối lượng kết cấu thép mái. Toàn bộ kết cấu được nâng đồng bộ bằng 56 kích thủy lực chuyên dụng và hệ thống giám sát tải bằng máy tính.
Hiện phần mái trung tâm đã hoàn thành 100% lớp 1 (decking và skylight) đảm bảo việc kín nước để thi công các hạng mục cơ điện.
Đơn vị thi công đã lắp đặt phần lớn kính lấy sáng (skylight) tại khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành.
Đây là loại kính giúp nhà ga lấy được phần lớn ánh sáng tự nhiên.
Tại các tầng dưới của nhà ga hành khách, hàng trăm công nhân miệt mài lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn…
Công nhân thi công hệ thống xử lý hành lý tự động BHS.
Trong ảnh là hạng mục cầu ống lồng cố định kết nối nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay đang được thi công khẩn trương.
Theo thiết kế, toàn bộ nhà ga có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.
Theo Quỳnh Danh/ Znews
GALLERY MỚI NHẤT