Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh khu vườn trĩu quả của diễn viên Diệu Hương tại Mỹ

Bất động sản

Cận cảnh khu vườn trĩu quả của diễn viên Diệu Hương tại Mỹ

Tại Mỹ, diễn viên Diệu Hương tận hưởng cuộc sống điền viên viên mãn bên vườn trái cây trĩu quả, cam chín vàng rực một góc trời.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rời xa hào quang sân khấu để định cư tại Mỹ, diễn viên Diệu Hương xây dựng được tổ ấm bình yên với không gian sống ngập tràn sắc xanh. Ảnh: FB Diệu Hương
Rời xa hào quang sân khấu để định cư tại Mỹ, diễn viên Diệu Hương xây dựng được tổ ấm bình yên với không gian sống ngập tràn sắc xanh. Ảnh: FB Diệu Hương
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nhiều ảnh thu hoạch cam trong vườn nhà ở California. Ảnh: FB Diệu Hương
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nhiều ảnh thu hoạch cam trong vườn nhà ở California. Ảnh: FB Diệu Hương
Từ đầu tháng 12 âm lịch, những gốc cam trong vườn nhà Diệu Hương đã rộ mã. Ảnh: FB Diệu Hương
Từ đầu tháng 12 âm lịch, những gốc cam trong vườn nhà Diệu Hương đã rộ mã. Ảnh: FB Diệu Hương
Trái cam màu vàng óng ả, nặng trĩu sà xuống thảm cỏ xanh mướt tạo khung cảnh trù phú. Ảnh: FB Diệu Hương
Trái cam màu vàng óng ả, nặng trĩu sà xuống thảm cỏ xanh mướt tạo khung cảnh trù phú. Ảnh: FB Diệu Hương
Không chỉ đơn thuần là thu hoạch trái cây, khu vườn của Diệu Hương còn là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm. Ảnh: FB Diệu Hương
Không chỉ đơn thuần là thu hoạch trái cây, khu vườn của Diệu Hương còn là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm. Ảnh: FB Diệu Hương
Cuối tuần, gia đình Diệu Hương thường mời các bạn nhỏ hàng xóm sang vui chơi. Ảnh: FB Diệu Hương
Cuối tuần, gia đình Diệu Hương thường mời các bạn nhỏ hàng xóm sang vui chơi. Ảnh: FB Diệu Hương
Trái cam bị chim ăn dở nhưng với nữ diễn viên, đó là dấu hiệu của "đất lành chim đậu". Ảnh: FB Diệu Hương
Trái cam bị chim ăn dở nhưng với nữ diễn viên, đó là dấu hiệu của "đất lành chim đậu". Ảnh: FB Diệu Hương
Cam vườn nhà được nàng "San San" dâng hương. Ảnh: FB Diệu Hương
Cam vườn nhà được nàng "San San" dâng hương. Ảnh: FB Diệu Hương
Ngoài cam, trong vườn nhà Diệu Hương còn nụ hoa đào, tín hiệu của mùa xuân. Ảnh: FB Diệu Hương
Ngoài cam, trong vườn nhà Diệu Hương còn nụ hoa đào, tín hiệu của mùa xuân. Ảnh: FB Diệu Hương
Khu vườn nhà Diệu Hương cũng luôn duy trì nguồn rau sạch. Đây là cách nữ diễn viên giữ gìn nếp nhà, tạo không gian sống đậm chất Việt ở xứ sở cờ hoa. Ảnh: FB Diệu Hương
Khu vườn nhà Diệu Hương cũng luôn duy trì nguồn rau sạch. Đây là cách nữ diễn viên giữ gìn nếp nhà, tạo không gian sống đậm chất Việt ở xứ sở cờ hoa. Ảnh: FB Diệu Hương
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Khu vườn trái cây tại Mỹ #Cuộc sống điền viên của Diệu Hương #Thu hoạch cam vàng ở California #Gắn kết cộng đồng qua vườn cây #Biểu tượng mùa xuân và hoa đào #Chăm sóc vườn rau sạch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT