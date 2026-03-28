Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh chiến hạm Australia thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Quân sự - Thế giới

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba vừa cập cảng Tiên Sa sáng 28/3, mở đầu chuyến thăm chính thức thành phố Đà Nẵng.

Tàu có trọng tải hơn 3.500 tấn.
Chiến hạm được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại như tên lửa phòng không Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi và trực thăng đa nhiệm MH60H Seahawk.
Khu vực họng pháo ở mũi tàu.
Trên thân tàu có biểu tượng chú kangaroo nổi bật màu đỏ.
Các thủy thủ thực hiện nghi thức chào đón trong chuyến thăm.
Trung tá Alicia Harrison - thuyền trưởng tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba chia sẻ: “Nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi là một sĩ quan trẻ 18 tuổi chính là đến Việt Nam. Vì vậy, được quay trở lại đây trên cương vị Thuyền trưởng tàu Toowoomba là một điều vô cùng đặc biệt đối với cá nhân tôi”.
Các thủy thủ đoàn háo hức và kỳ vọng những trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại "thành phố đáng sống".
Mục tiêu của chuyến thăm là duy trì sự hiện diện và tăng cường khả năng phối hợp giữa hải quân hai nước, góp phần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, hòa bình và thịnh vượng.
#Australia #Đà Nẵng #Hải quân #an ninh khu vực #hợp tác quốc phòng #Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

