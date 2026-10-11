Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 hơn 60 năm tuổi sẽ nhường chỗ cho cầu mới ngàn tỷ

Trong nhiều thập kỷ, cây cầu đã phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên Quốc lộ 1. Sau khi có cầu Trà Khúc 2, cây cầu vẫn duy trì phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào trung tâm Quảng Ngãi. Trải qua nhiều đợt lũ lớn, cây cầu từng nhiều lần được gia cố để bảo đảm việc lưu thông.