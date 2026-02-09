Cận cảnh bức tranh bằng ngọc hơn 10 tấn, giá gần 4 tỷ đồng

Hà Nội

Kinh doanh

Bức tranh điêu khắc từ đá ngọc Olic nguyên khối nặng hơn 10 tấn, được rao bán 3,8 tỷ đồng khiến nhiều du khách trầm trồ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh các loại hoa kiểng rực rỡ, chợ hoa xuân Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) năm Bính Ngọ 2026 còn có gian hàng ngọc đá quý thu hút nhiều du khách. Ảnh: Dân Việt
Tại đây trưng bày nhiều loại ngọc đá quý được đưa về từ nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Vietnamnet
Trong đó, có bức tranh điêu khắc những ngôi chùa, nhà trên vách đá cheo leo. Ảnh: Vietnamnet
Đáng chú ý, bức tranh "Sơn Thủy" làm từ đá ngọc Olic nguyên khối thu hút nhiều khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Dân Việt
Tác phẩm được chạm khắc tinh xảo trên nền đá ngọc Olic trắng muốt. Ảnh: Dân Việt
Bức "Sơn Thủy” có chiều cao khoảng 2,3–2,4 mét và trọng lượng hơn 10 tấn. Ảnh: Vietnamnet
Để hoàn thiện tác phẩm này, 3 thợ điêu khắc tay nghề cao đã phải làm việc liên tục trong hơn một năm tại Myanmar trước khi vận chuyển về Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet
Hình con vật khắc trên bức tranh "Sơn thủy". Ảnh: Dân Việt
Nhiều khách tham quan cho biết, chưa từng thấy bức tranh đá bằng ngọc lớn và điêu khắc tinh xảo như vậy. Ảnh: Vietnamnet
Hiện tại, bức tranh "Sơn Thủy" đang được đơn vị rao bán 3,8 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet
Ngoài bức “Sơn Thủy”, gian hàng còn trưng bày nhiều "siêu phẩm" khác. Trong ảnh là tác phẩm "Cửu Long Tranh Châu" được rao bán 10 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt
Mã Đáo Thành Công được rao bán 3,6 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet
Một tác phẩm chế tác từ đá quý khác được bày bán tại Chợ hoa xuân Hoa Lư. Ảnh: Dân Việt
#Tranh điêu khắc đá ngọc quý #Sản phẩm nghệ thuật từ đá ngọc #Chợ hoa xuân Ninh Bình #Tác phẩm ngọc cao cấp #Kỹ thuật chế tác đá ngọc #Triển lãm đá quý quốc tế

