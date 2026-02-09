Cận cảnh bức tranh bằng ngọc hơn 10 tấn, giá gần 4 tỷ đồng

Bức tranh điêu khắc từ đá ngọc Olic nguyên khối nặng hơn 10 tấn, được rao bán 3,8 tỷ đồng khiến nhiều du khách trầm trồ.
Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim, nữ tiếp viên hàng không Bùi Quốc Quỳnh Anh hút mọi ánh nhìn khi diện áo dài truyền thống với phong thái thanh lịch, nền nã.
Thương hiệu KGM của Hàn Quốc chính là SsangYong đã đổi tên vừa mới giới thiệu đến thị trường xứ sở chuột túi chiếc xe SUV KGM Actyon Hybrid 2026 mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mọi việc, quyết đoán khi đầu tư vào dự án ưng ý.
Mới đây, cộng đồng mạng đã được một phen "đứng ngồi không yên" khi trang cá nhân của Ciin hoạt động trở lại sau thời gian dài "mất nick".
Ẩn mình nhiều thế kỷ giữa vùng đầm lầy đồng bằng sông Nile, Tanis từng là một trong những kinh đô quan trọng của Ai Cập cổ đại.
Bên ngoài giống như một ngôi nhà duy nhất, nhưng thực tế hai gia đình đều có không gian riêng và không gian chung ở bên trong.
Phát hiện mới về nền văn hóa Hồng Sơn 6.000 năm tuổi làm dấy lên tranh luận về nguồn gốc và tiến trình phát triển của văn minh Trung Hoa.
Giới khảo cổ vừa công bố phát hiện gây sốt: bàn thờ đá cẩm thạch Hy Lạp cổ đại được cho là lâu đời nhất Tây Địa Trung Hải.
Sản xuất tới 60 điện thoại mỗi giây, Trung Quốc thống trị sản lượng toàn cầu nhưng lại đối mặt bài toán nan giải về thiết kế đồng hóa và công nghệ lõi.
Mẫu xe tay ga thể thao Honda Vario 125 2026 đã nhanh chóng được các đại lý tư nhân đưa về Việt Nam, đăng kiểm để mở bán chỉ sau khoảng 2 tháng ra mắt Indonesia.
Hot girl Trà Hạ Ly tiếp tục cho thấy sức hút chưa hề hạ nhiệt. Lần này, cô nàng hóa nàng thơ, khi diện trọn bộ trang phục mang họa tiết Hello Kitty.
Xuân về, núi rừng phía Bắc bừng sáng với hoa mận, hoa sơn tra, tớ dày, hoa lê, hoa ban… tạo nên những điểm du xuân đẹp như tranh thủy mặc.
Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt dê giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, thiếu máu, hỗ trợ da đẹp và tăng cường sinh lực, nhưng cần sử dụng vừa phải.
Chỉ cần áp dụng vài mẹo đơn giản nhưng khoa học, có thể dọn nhà nhanh, hiệu quả hơn mà vẫn tiết kiệm sức lực đáng kể để đón Tết.
Ngôi mộ cổ 13.000 năm tuổi vừa được khai quật tại Trung Quốc khiến dư luận xôn xảo bởi những dấu tích bất thường về nghi lễ và đời sống thời tiền sử.
Mộc lan cắt cành đang trở thành trend trang trí Tết 2026 được săn lùng mạnh. Không chỉ đẹp sang trọng, loài hoa này còn được tin là hút tài lộc, may mắn.
MC Yoonsul khiến cộng đồng mạng thích thú khi tung bộ ảnh áo dài trắng tinh khôi, vừa khoe nhan sắc dịu dàng vừa gợi không khí Tết đang đến rất gần.
Tháng 2 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ cho thị trường smartphone khi nhiều thương hiệu lớn chuẩn bị ra mắt các sản phẩm mới.
Vận mệnh của 4 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nắm bắt cơ hội phát triển.
Các nhà khảo cổ tìm thấy di tích độc đáo, vật dụng bằng đồng, đồ gốm và hài cốt, phản ánh hoạt động tôn giáo quan trọng trên rìa phía bắc La Mã.