Có thể iPhone 18 Pro sẽ dời Dynamic Island sang góc trái màn hình

Apple được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn bố cục mặt trước trên dòng iPhone 18 Pro cùng với Face ID ẩn.

Leaker Jon Prosser của kênh YouTube fpt. vừa đăng tải một video mới về việc Apple sẽ thay đổi hoàn toàn bố cục mặt trước trên dòng iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Theo nguồn tin này, cụm camera selfie và Dynamic Island sẽ không còn nằm ở chính giữa mà được dời sang góc trên bên trái màn hình. Sự thay đổi này kết hợp với công nghệ Face ID ẩn dưới lớp kính giúp thu gọn đáng kể diện tích chiếm dụng, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho người dùng.

iPhone 18 Pro dời Dynamic Island sang góc trái

Ảnh: Kênh YouTube fpt.

Sau nhiều năm duy trì thiết kế phần khuyết ở giữa cạnh trên, Apple có thể thực hiện bước đi táo bạo trên dòng iPhone 18 Pro. YouTuber Jon Prosser cho biết hãng đang thử nghiệm việc đưa ống kính camera trước về sát góc trái của máy. Việc dịch chuyển này giúp khu vực trung tâm màn hình hoàn toàn sạch sẽ, không còn bị chia cắt bởi các chấm đen như các thế hệ trước.

Dynamic Island vẫn đóng vai trò là lớp phần mềm bao phủ lỗ khoét camera nhưng sẽ hoạt động linh hoạt hơn. Ở trạng thái bình thường, nó xuất hiện như một vòng tròn đen nhỏ bao quanh ống kính ở góc trái.

Khi có thông báo hoặc cuộc gọi, Dynamic Island sẽ mở rộng dần về phía bên phải màn hình để hiển thị thông tin. Cách bố trí này giúp các biểu tượng trạng thái như sóng điện thoại, pin hay thời gian có thêm nhiều không gian sắp xếp tự nhiên.

Face ID ẩn dưới màn hình giúp thu nhỏ diện tích hiển thị

Yếu tố cốt lõi cho phép Apple dịch chuyển vị trí camera chính là việc áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ẩn dưới màn hình. Hiện nay, Dynamic Island phải chiếm một diện tích lớn do cần chứa cả cảm biến Face ID và camera selfie.

Với thế hệ iPhone 18 Pro, các cảm biến nhận diện sẽ được đặt chìm dưới lớp điểm ảnh, chỉ để lại một lỗ khoét rất nhỏ cho camera trước.

Ảnh: Kênh YouTube fpt.

Nhờ việc giảm bớt các lỗ hở vật lý, Dynamic Island sẽ trở nên nhỏ gọn hơn nhiều so với phiên bản hiện tại trên iPhone 17 Pro. Các bản dựng đồ họa cho thấy phần khuyết này chỉ còn là một đốm tròn kín đáo, ít gây xao nhãng hơn khi người dùng xem video hoặc chơi game.

Dù có tin đồn cho rằng công nghệ này có thể bị lùi sang năm 2027, leaker Jon Prosser vẫn tin tưởng Apple sẽ kịp hoàn thiện để đưa lên dòng máy năm 2026.

YouTuber Jon Prosser là cái tên gây nhiều chú ý trong giới công nghệ khi từng cung cấp nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm Apple trước ngày ra mắt. Hồi tháng 4 năm 2025, leaker này đã hé lộ đúng các yếu tố của giao diện iOS 19, hay còn gọi là iOS 26, với phong cách thiết kế kính lỏng.

Tuy nhiên, việc nắm giữ các bí mật thương mại chưa công bố đã khiến Prosser và cộng sự vướng vào vụ kiện tụng kéo dài với Apple.

Hãng công nghệ Mỹ cáo buộc Jon Prosser đã tiếp cận bất hợp pháp các thông tin nội bộ. Vụ kiện dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa giải.

Thực tế pháp lý này vô tình xác nhận rằng Jon Prosser thực sự có những nguồn tin thân cận bên trong chuỗi cung ứng của Apple. Dù leaker này từng có sai sót trong quá khứ khi dự đoán về thiết kế Mac mini, nhưng những rò rỉ về iPhone của ông vẫn luôn có độ xác thực cao.