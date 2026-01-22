Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Có thể iPhone 18 Pro sẽ dời Dynamic Island sang góc trái màn hình

Apple được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn bố cục mặt trước trên dòng iPhone 18 Pro cùng với Face ID ẩn.

Tuệ Minh

Leaker Jon Prosser của kênh YouTube fpt. vừa đăng tải một video mới về việc Apple sẽ thay đổi hoàn toàn bố cục mặt trước trên dòng iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Theo nguồn tin này, cụm camera selfie và Dynamic Island sẽ không còn nằm ở chính giữa mà được dời sang góc trên bên trái màn hình. Sự thay đổi này kết hợp với công nghệ Face ID ẩn dưới lớp kính giúp thu gọn đáng kể diện tích chiếm dụng, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho người dùng.

iPhone 18 Pro dời Dynamic Island sang góc trái

Ảnh: Kênh YouTube fpt.
Ảnh: Kênh YouTube fpt.

Sau nhiều năm duy trì thiết kế phần khuyết ở giữa cạnh trên, Apple có thể thực hiện bước đi táo bạo trên dòng iPhone 18 Pro. YouTuber Jon Prosser cho biết hãng đang thử nghiệm việc đưa ống kính camera trước về sát góc trái của máy. Việc dịch chuyển này giúp khu vực trung tâm màn hình hoàn toàn sạch sẽ, không còn bị chia cắt bởi các chấm đen như các thế hệ trước.

Dynamic Island vẫn đóng vai trò là lớp phần mềm bao phủ lỗ khoét camera nhưng sẽ hoạt động linh hoạt hơn. Ở trạng thái bình thường, nó xuất hiện như một vòng tròn đen nhỏ bao quanh ống kính ở góc trái.

Khi có thông báo hoặc cuộc gọi, Dynamic Island sẽ mở rộng dần về phía bên phải màn hình để hiển thị thông tin. Cách bố trí này giúp các biểu tượng trạng thái như sóng điện thoại, pin hay thời gian có thêm nhiều không gian sắp xếp tự nhiên.

Face ID ẩn dưới màn hình giúp thu nhỏ diện tích hiển thị

Yếu tố cốt lõi cho phép Apple dịch chuyển vị trí camera chính là việc áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ẩn dưới màn hình. Hiện nay, Dynamic Island phải chiếm một diện tích lớn do cần chứa cả cảm biến Face ID và camera selfie.

Với thế hệ iPhone 18 Pro, các cảm biến nhận diện sẽ được đặt chìm dưới lớp điểm ảnh, chỉ để lại một lỗ khoét rất nhỏ cho camera trước.

Ảnh: Kênh YouTube fpt.
Ảnh: Kênh YouTube fpt.

Nhờ việc giảm bớt các lỗ hở vật lý, Dynamic Island sẽ trở nên nhỏ gọn hơn nhiều so với phiên bản hiện tại trên iPhone 17 Pro. Các bản dựng đồ họa cho thấy phần khuyết này chỉ còn là một đốm tròn kín đáo, ít gây xao nhãng hơn khi người dùng xem video hoặc chơi game.

Dù có tin đồn cho rằng công nghệ này có thể bị lùi sang năm 2027, leaker Jon Prosser vẫn tin tưởng Apple sẽ kịp hoàn thiện để đưa lên dòng máy năm 2026.

YouTuber Jon Prosser là cái tên gây nhiều chú ý trong giới công nghệ khi từng cung cấp nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm Apple trước ngày ra mắt. Hồi tháng 4 năm 2025, leaker này đã hé lộ đúng các yếu tố của giao diện iOS 19, hay còn gọi là iOS 26, với phong cách thiết kế kính lỏng.

Tuy nhiên, việc nắm giữ các bí mật thương mại chưa công bố đã khiến Prosser và cộng sự vướng vào vụ kiện tụng kéo dài với Apple.

Hãng công nghệ Mỹ cáo buộc Jon Prosser đã tiếp cận bất hợp pháp các thông tin nội bộ. Vụ kiện dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa giải.

Thực tế pháp lý này vô tình xác nhận rằng Jon Prosser thực sự có những nguồn tin thân cận bên trong chuỗi cung ứng của Apple. Dù leaker này từng có sai sót trong quá khứ khi dự đoán về thiết kế Mac mini, nhưng những rò rỉ về iPhone của ông vẫn luôn có độ xác thực cao.

Chiếc kính chơi game đầu tiên thế giới của ASUS.
Apple Insider
Link bài gốc Copy link
https://appleinsider.com/articles/26/01/19/dynamic-island-will-move-get-really-tiny-if-a-leaker-whos-being-sued-by-apple-is-right
#Thiết kế mới iPhone 18 Pro #Thay đổi bố cục mặt trước #Dynamic Island di chuyển góc trái #Face ID ẩn dưới màn hình #Công nghệ nhận diện khuôn mặt tích hợp #Giảm diện tích cảm biến Face ID

Bài liên quan

Số hóa

Chuyên gia chỉ ra iPhone gập và iPhone 18 Pro cấu hình cực khủng

Apple được cho là sẽ ra mắt đồng thời iPhone gập đầu tiên và iPhone 18 Pro series vào tháng 9 tới với nhiều nâng cấp đột phá.

Theo ghi chú gửi đến nhà đầu tư mới đây của Jeff Pu, nhà phân tích thuộc GF Securities, Apple đang chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm đáng chú ý vào tháng 9/2026 gồm iPhone Fold và dòng iPhone 18 Pro.

Xem chi tiết

Số hóa

18 năm thư mời iPhone và hành trình tạo nên huyền thoại

Từ “Just the beginning” năm 2007 đến “Awe dropping” 2025, thư mời iPhone luôn là mồi lửa khơi gợi trí tò mò trước giờ Apple ra mắt sản phẩm mới.

thu-1.png
Năm 2007, Steve Jobs giới thiệu iPhone đầu tiên với lời hẹn "Just the beginning", mở ra kỷ nguyên smartphone.
thu-2.png
Các thư mời iPhone từ đó trở thành “dấu hiệu” để giới công nghệ đoán định xu hướng mới.
Xem chi tiết

Số hóa

iPhone 18 Pro lộ thiết kế màn hình khiến iFan sửng sốt

Loạt tin đồn trái chiều xoay quanh thiết kế màn hình iPhone 18 Pro khiến cộng đồng công nghệ "đứng ngồi không yên", đặc biệt là tương lai của Dynamic Island.

co-1.png
iPhone 18 Pro có thể sẽ loại bỏ Dynamic Island, chỉ để lại một lỗ nhỏ cho camera selfie.
co-2.png
Nguồn tin từ The Information cho rằng Face ID sẽ được tích hợp dưới màn hình.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới