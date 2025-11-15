Hà Nội

Toàn cảnh biệt thự lung linh như trời Âu của Đàm Vĩnh Hưng

Bất động sản

Toàn cảnh biệt thự lung linh như trời Âu của Đàm Vĩnh Hưng

Chuẩn bị đón Giáng sinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự triệu đô ở TP HCM lung linh như trời Âu khiến mọi người trầm trồ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khoảnh khắc đẹp lung linh trong căn biệt thự 125 tỷ. Nam ca sĩ "thay áo" mới cho căn nhà nhân dịp Giáng sinh sắp tới. Ảnh: FBNV
Năm nào cũng vậy, cứ đến gần Giáng sinh, Đàm Vĩnh Hưng lại trang trí biệt thự rộng lớn ở Quận 10 cũ (TP HCM) thành một không gian vô cùng đẹp mắt với nhiều tiểu cảnh và mời khán giả, người thân, đồng nghiệp đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: FBNV
Năm nay, Mr Đàm "phủ" tông màu pastel ngọt ngào cho căn biệt thự. Ảnh: FBNV
Năm ngoái ở Mỹ không thể trang trí Giáng sinh nên năm nay Đàm Vĩnh Hưng đầu tư hoành tráng. Ảnh: FBNV
Đặc biệt, nam ca sĩ tự tay tham gia từng công đoạn trang trí cho tổ ấm. Ảnh: FBNV
Mr Đàm đặt màn hình led siêu to trong phòng khách, tạo khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ như đang ở trời Âu. Ảnh: FBNV
Cây thông Noel rực rỡ sắc màu đặt trong phòng khách tạo cảm giác vừa lộng lẫy, vừa ấm áp. Ảnh: FBNV
Nhiều cây thậm chí cao gần tới trần nhà. Ảnh: FBNV
Thậm chí, có món đồ đã mua từ năm ngoái nhưng do kẹt ở Mỹ nên năm nay nam ca sĩ mới lấy ra dùng. Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng đã hoàn thiện xong phần trang trí trong nhà, còn vườn và cổng anh dự kiến tiến hành trong tháng 11. Ảnh: FBNV
