Toàn cảnh biệt thự lung linh như trời Âu của Đàm Vĩnh Hưng

Chuẩn bị đón Giáng sinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự triệu đô ở TP HCM lung linh như trời Âu khiến mọi người trầm trồ.
Royal Enfield đã có cột mốc mới khi về tay nhà phân phối Trâm Anh Motorsports, cũng là đơn vị mới nắm quyền kinh doanh thương hiệu xe môtô Ducati tại Việt Nam.
Ra mắt năm 2000, DirectX 8 của Microsoft đã mở ra kỷ nguyên mới cho GPU và cách mạng hóa đồ họa.
Thời điểm cuối năm 2025 mang đến vận may phi thường: hai con giáp giàu lên thần tốc, tài vận hanh thông rực rỡ, một tuổi có cơ hội đổi đời đầy bất ngờ.
Chiến dịch Pokrovsk-Mirnograd của Quân đội Nga đang bước vào giai đoạn cuối; trong khi Quân đội Ukraine ở mặt trận, đang chật vật đối phó với UAV của Nga.
Giữa vùng Tiểu Á cổ đại, lăng mộ Halicarnassus được xây lên như một kỳ quan vĩnh cửu, minh chứng cho sự giao thoa giữa nghệ thuật Hy Lạp và Ba Tư.
Các nhà khoa học phát hiện những "bút chì màu" thời Đồ đá ở Crimea có thể được người Neanderthal sử dụng chúng để vẽ hoặc đánh dấu biểu tượng.
Trên bầu trời kỷ Phấn trắng, Tapejara lượn lờ với chiếc mào khổng lồ, là một trong những loài thằn lằn bay kỳ lạ nhất từng tồn tại.
Nhiều người nổi tiếng bị rò rỉ clip nhạy cảm từ camera an ninh. Làm sao để thiết bị này không phản chủ?
Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh bên Thiên Ân. Từ năm 2024, hai nàng hậu có mối quan hệ thân thiết.
Honda SH 2026 thế hệ mới gồm SH125i, SH150i đến SH350i vừa chính thức được hãng xe Nhật Bản ra mắt người hâm mộ tải triển lãm quốc tế EICMA 2025.
Ugreen Studio Pro gây ấn tượng với thiết kế đẹp, pin 120 giờ, chống ồn chủ động và chất âm sôi động, giá sale chỉ từ 800.000 đồng.
Mẫu xe hybrid cắm sạc Nissan N6 2026 đã bắt đầu nhận đặt hàng ở Trung Quốc với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 106.900 Nhân dân tệ (khoảng 374 triệu đồng).
Nhiều khán giả ngưỡng mộ tình bạn đẹp trong 17 năm qua giữa Băng Di và Đại Nhân.
Nằm giữa cao nguyên Iran khô cằn, Pasargadae vẫn lưu giữ hào quang của đế chế Ba Tư cổ đại – nơi khởi nguồn quyền lực của Cyrus Đại đế.
Ferrari 849 Testarossa - siêu xe kế thừa di sản với sức mạnh, thiết kế vượt trội vừa ra mắt tại Bangkok, Thái Lan ngày 14/11 và dự kiến sắp bán ở Việt Nam.
Dù hữu ích trong nhiều lĩnh vực, ChatGPT vẫn có những giới hạn nghiêm trọng mà người dùng cần tránh để không gặp rủi ro.
Trần Linh Hương, hot girl Tuyên Quang nổi tiếng, vừa 'đốt mắt' cộng đồng mạng bằng bộ ảnh khoe vóc dáng nuột nà giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Tà Xùa.
Yamaha mới đây đã giới thiệu hàng loạt xe mới tại thị trường Ấn Độ, trong đó có mẫu xe máy điện Aerox E có thể đổi pin thuận tiện.
Ca sĩ Hương Tràm khoe tạo hình trong MV mới. Đăng Khôi và vợ Thủy Anh mừng kỷ niệm 20 yêu và 12 năm cưới.
Cá kèo ít xương, giàu protein và omega-3, không chỉ ngon mà còn giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ xương khớp và tăng cường sức khỏe.
Chiếc nón lá như một thứ phụ kiện hoàn hảo, giúp hot girl xứ Hàn hòa mình vào không gian văn hóa Việt một cách tự nhiên và duyên dáng.