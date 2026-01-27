Bí quyết giữ bưởi Diễn tươi lâu, càng để càng ngọt thơm suốt Tết

Chọn đúng quả và cách bảo quản phù hợp giúp bưởi Diễn giữ ngon từ 3 đến 6 tháng, mang lại hương vị ngọt ngào, thơm mát suốt dịp Tết.

Bưởi Diễn từ lâu đã trở thành thức quả không thể thiếu mỗi dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ xuất hiện trang trọng trên mâm ngũ quả, bưởi Diễn còn được nhiều người mua sớm để dùng dần hoặc làm quà biếu nhờ hương thơm dịu, vị ngọt đậm rất riêng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, bưởi dễ bị héo vỏ, chua ruột hoặc hỏng trước Tết. Ít ai biết rằng, chỉ với vài mẹo đơn giản, bưởi Diễn có thể để suốt vài tháng mà vẫn ngon hơn theo thời gian.

Chọn bưởi đúng – bước quan trọng quyết định độ bền

Muốn bưởi để được 2–3 tháng, thậm chí lâu hơn, khâu chọn quả ngay từ đầu đóng vai trò then chốt. Những người trồng bưởi lâu năm cho biết, nên ưu tiên quả còn núm trên cuống. Phần núm này giúp hạn chế vi khuẩn xâm nhập, giảm nguy cơ thối, chua khi bảo quản dài ngày.

Ảnh minh họa

Bưởi Diễn ngon thường có vỏ mỏng, màu vàng sậm tự nhiên hoặc ngả nâu, không bóng loáng. Quả tròn đều, cầm nặng tay, khi đưa lên mũi có mùi thơm nhẹ. Cuống bưởi còn tươi, không héo hay dập nát là dấu hiệu cho thấy quả mới thu hoạch, ít bị tổn thương.

Không rửa nước, chỉ lau khô trước khi cất trữ

Sau khi mua về, nhiều người có thói quen rửa bưởi cho sạch. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm khiến bưởi nhanh hỏng. Nước đọng trên vỏ tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Cách tốt nhất là dùng khăn khô lau sạch bụi bẩn, để bưởi thật ráo rồi mới đem bảo quản.

Ảnh minh họa

Cách bảo quản bưởi Diễn để càng lâu càng ngon

Để nơi thoáng mát, tránh nắng

Bưởi Diễn thích hợp được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc khu vực có nhiệt độ cao. Khi xếp bưởi, nên đặt từng quả cách nhau, không chồng lên nhau để tránh dập vỏ.

Bọc rơm khô hoặc giấy báo

Cách làm truyền thống nhưng rất hiệu quả là lót rơm khô dưới đáy, đặt bưởi lên rồi phủ thêm một lớp rơm bên trên. Nếu không có rơm, có thể bọc từng quả bằng giấy báo, sau đó xếp vào thùng carton có lỗ thông khí. Cách này giúp bưởi thoát ẩm tốt, hạn chế nấm mốc.

Treo bưởi để tiết kiệm không gian

Với những gia đình ít diện tích, treo từng quả bưởi bằng dây ở nơi thoáng gió là lựa chọn hợp lý. Bưởi không tiếp xúc với nền ẩm nên giữ được độ tươi lâu hơn.

Bảo quản bưởi bằng vôi tôi

Vôi tôi chứa Ca(OH)₂ có khả năng diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc và ngăn quả bị hư thối. Nhờ đặc tính này, vôi tôi từ lâu đã được dùng để bảo quản rau củ, trái cây, trong đó có bưởi.

Ảnh minh họa

Sau khi chọn những quả bưởi ngon, không dập nát, dùng khăn khô lau sạch bề mặt. Cắt bớt phần cuống sao cho khoảng cách từ rốn quả đến vết cắt còn khoảng 0,5 cm. Sau đó, chấm một lượng nhỏ vôi tôi lên vết cắt rồi đặt bưởi ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Cách làm này giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập, hạn chế nấm mốc và giữ bưởi tươi ngon trong khoảng 2–3 tháng.

Bảo quản bưởi bằng cát

Bảo quản bưởi bằng cát là phương pháp dân gian truyền thống nhưng rất hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các loại bưởi Diễn, bưởi da xanh. Cát giúp duy trì độ ẩm ổn định, hạn chế tình trạng khô vỏ hoặc thối úng trong quá trình bảo quản.

Ảnh minh họa

Chuẩn bị cát khô, sạch, rải một lớp dưới đáy thùng xốp hoặc chum sành. Xếp bưởi thành từng lớp, mỗi lớp lại phủ một lớp cát lên trên, đảm bảo các quả không chạm trực tiếp vào nhau. Đặt thùng ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Với cách này, bưởi có thể giữ được độ tươi ngon từ 2–3 tháng.

Kiểm tra định kỳ để tránh hỏng lây

Trong quá trình bảo quản, nên kiểm tra bưởi thường xuyên. Khi phát hiện quả có dấu hiệu mềm, chảy nước hoặc mùi lạ, cần loại bỏ ngay để tránh ảnh hưởng đến các quả khác.

Ảnh minh họa

Nếu được bảo quản đúng cách, bưởi Diễn có thể để từ 3 đến 6 tháng. Điều thú vị là bưởi không hề “xuống mã” theo thời gian mà ngược lại, vỏ càng héo thì múi càng ngọt, thơm và đậm đà, rất được ưa chuộng để thưởng thức trong những ngày Tết.

Chỉ cần một chút tỉ mỉ từ khâu chọn đến bảo quản, những quả bưởi Diễn trong nhà không chỉ giữ được vẻ đẹp ngày Tết mà còn mang trọn hương vị ngọt lành, thơm thảo cho cả gia đình sum vầy đầu năm.