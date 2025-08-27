Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí mật rùng mình bên trong bình thiên nga 2.000 năm tuổi

Kho tri thức

Bí mật rùng mình bên trong bình thiên nga 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc sửng sốt khi phát hiện bên trong chiếc bình hình thiên nga bằng đồng 2.000 năm tuổi vẫn chứa đầy chất lỏng lạ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Tại thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Đó là chiếc bình cổ có hình thù con thiên nga sắc xảo, ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Đó là chiếc bình cổ có hình thù con thiên nga sắc xảo, ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Đây là chiếc bình đồng cổ hình thiên nga đầu tiên từng được tìm thấy ở Tam Môn Hiệp. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Đây là chiếc bình đồng cổ hình thiên nga đầu tiên từng được tìm thấy ở Tam Môn Hiệp. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Bên trong chiếc bình chứa hơn ba lít chất lỏng chưa rõ nguồn gốc. Các nhà khảo cổ học cũng không thể suy đoán chất lỏng trong bụng chiếc bình hình thiên nga này thực sự là gì. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Bên trong chiếc bình chứa hơn ba lít chất lỏng chưa rõ nguồn gốc. Các nhà khảo cổ học cũng không thể suy đoán chất lỏng trong bụng chiếc bình hình thiên nga này thực sự là gì. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Theo chuyên gia Chu Hiểu Đông thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp, chất lỏng đục và sẫm màu, có màu nâu vàng đục với cặn lắng ở đáy. Nó không có mùi cồn. Một mẫu đã được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh để truy tìm nguồn gốc thực sự của lượng chất lỏng. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Theo chuyên gia Chu Hiểu Đông thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp, chất lỏng đục và sẫm màu, có màu nâu vàng đục với cặn lắng ở đáy. Nó không có mùi cồn. Một mẫu đã được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh để truy tìm nguồn gốc thực sự của lượng chất lỏng. Ảnh: @Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#chiếc bình #thiên nga #lăng mộ #mộ cổ #trung quốc #chất lỏng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT