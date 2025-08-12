Hà Nội

Bí ẩn tấm vải liệm vàng tím trong mộ cổ Kitô giáo nghìn tuổi

Kho tri thức

Bí ẩn tấm vải liệm vàng tím trong mộ cổ Kitô giáo nghìn tuổi

Ngôi mộ Kitô giáo cổ xưa chứa tấm vải liệm vàng tím hé lộ nhiều sự thật kinh ngạc về tục chôn cất tại Saint-Pierre-l'Estrier.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong lúc tiến hành khai quật tại một nghĩa trang Kitô giáo cổ xưa ở Saint-Pierre-l'Estrier, Autun, nước Pháp, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp bất ngờ tìm thấy một ngôi mộ kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Trong lúc tiến hành khai quật tại một nghĩa trang Kitô giáo cổ xưa ở Saint-Pierre-l'Estrier, Autun, nước Pháp, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp bất ngờ tìm thấy một ngôi mộ kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Trong mộ có một chiếc quan tài chì, ước tính có niên đại khoảng cuối thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Trong mộ có một chiếc quan tài chì, ước tính có niên đại khoảng cuối thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Bộ xương đã phân hủy trong lớp đất dày 15 cm bên trong chiếc quan tài chì, nhưng điều đáng nói là phần vải dệt bằng chỉ vàng và tím vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Bộ xương đã phân hủy trong lớp đất dày 15 cm bên trong chiếc quan tài chì, nhưng điều đáng nói là phần vải dệt bằng chỉ vàng và tím vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Khi được tìm thấy, tấm vải vàng tím này bao phủ toàn bộ chiều dài của quan tài, trừ phần đầu. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Khi được tìm thấy, tấm vải vàng tím này bao phủ toàn bộ chiều dài của quan tài, trừ phần đầu. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Đây có thể là một chiếc áo dài hoặc một tấm vải liệm, kích thước khoảng 1,5 x 3 mét, và chắc hẳn đã được dùng để quấn kín thi thể người quá cố. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Đây có thể là một chiếc áo dài hoặc một tấm vải liệm, kích thước khoảng 1,5 x 3 mét, và chắc hẳn đã được dùng để quấn kín thi thể người quá cố. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Vì màu tím và vàng gắn liền với giới thượng lưu thời cổ đại ở Saint-Pierre-l'Estrier, cho nên tấm vải này có thể là tấm vải liệm hoặc áo dài che phủ cơ thể của một người giàu có và quyền lực được chôn cất tại nơi này. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Vì màu tím và vàng gắn liền với giới thượng lưu thời cổ đại ở Saint-Pierre-l'Estrier, cho nên tấm vải này có thể là tấm vải liệm hoặc áo dài che phủ cơ thể của một người giàu có và quyền lực được chôn cất tại nơi này. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
