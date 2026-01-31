Hà Nội

Bí ẩn 'Quý bà Dracula' và tội ác rợn người

Kho tri thức

Bí ẩn 'Quý bà Dracula' và tội ác rợn người

"Khát máu" không kém bá tước Dracula trong tác phẩm của Bram Stoker, nữ bá tước Elizabeth Bathory tra tấn, tắm máu của các thiếu nữ để giữ mãi tuổi xuân.

Tâm Anh (theo Hhistorythings)
Nhà văn người Ireland Bram Stoker xuất bản cuốn tiểu thuyết kinh dị "Dracula" vào năm 1897. Tác phẩm kể về Bá tước Dracula - ma cà rồng khát máu khiến nhiều người khiếp sợ. Nổi tiếng không kém Bá tước Dracula về sự độc ác, hung bạo và "khát máu" là một nhân vật có thật trong lịch sử: nữ bá tước Elizabeth Bathory. Ảnh: evilladies.com.
Elizabeth Bathory sinh ngày 7/8/1560, thường được nhiều người gọi là "Quý bà Dracula". Nữ bá tước này là một trong những nữ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất mọi thời đại. Ảnh: Public Domain, via Wikimedia Commons.
Với xuất thân trong gia tộc Bathory danh giá và giàu có, Elizabeth đã kết hôn cùng với bá tước Nadasdy Ferenc khi bà 15 tuổi. Sau khi cưới, vợ chồng Elizabeth sống tại lâu đài Cachtice. Ảnh: Peter Vanco / Shutterstock.com.
Bá tước Ferenc thường xuyên xa nhà để chinh chiến và lập được nhiều chiến công cho đất nước. Theo đó, vợ chồng Elizabeth có cuộc sống xa hoa, quyền lực nhờ được nhà vua ban thưởng. Ảnh: Hungarian National Museum.
Tuy nhiên, nữ bá tước Elizabeth trở thành góa phụ khi 40 tuổi sau khi bá tước Nadasdy qua đời. Kể từ đó, bà có một nỗi sợ hãi về sự già nua và luôn tìm mọi cách để được trường sinh bất lão. Ảnh: Wikimedia Commons.
Tương truyền, trong một lần chải tóc cho nữ bá tước Elizabeth, người hầu gái mắc lỗi khiến nữ chủ nhân lâu đài tức giận. Người hầu gái bị nữ bá tước Elizabeth tát một cú mạnh đến nỗi bật máu. Máu của cô gái trẻ văng ra, dính vào tay bá tước. Ảnh: Wikipedia.
Sau khi lau khô vết máu, nữ bá tước Elizabeth nhận thấy làn da ở tay dường như mịn màng và trẻ trung hơn. Kể từ đó, bà biến thành "con quỷ khát máu" khi liên tục tra tấn, những cô hầu gái trẻ trong lâu đài và tắm máu của họ để mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Ảnh: vaultofthoughts.com.
Thậm chí, nữ bá tước Elizabeth còn sai người bắt cóc nhiều thiếu nữ đồng trinh trong vùng để đưa về lâu đài của mình. Bà hành hạ, tra tấn các nạn nhân cho tới chết cũng như dùng máu của họ để tắm. Ảnh: historycollection.com.
Do có nhiều cô gái trẻ trong vùng mất tích bí ẩn nên giới chức trách đã điều tra và phát hiện tội ác kinh hoàng của nữ bá tước Elizabeth. Ảnh: Google Images.
Đáng lẽ phải lĩnh án tử hình nhưng do mang trong mình dòng máu hoàng tộc và công lao của chồng nên cuối cùng nữ bá tước Elizabeth được miễn án tử. Bà bị giam cầm suốt đời tại lâu đài Cachtice - nơi gây ra tội ác với nhiều thiếu nữ vô tội. Ảnh: thevintagenews.com.
Tâm Anh (theo Hhistorythings)
#Nữ bá tước Elizabeth Bathory #bá tước Dracula #Quý bà Dracula #nữ bá tước

