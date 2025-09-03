Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong nhà vườn nghìn mét vuông trĩu quả của ca sĩ Mỹ Tâm

Bất động sản

Bên trong nhà vườn nghìn mét vuông trĩu quả của ca sĩ Mỹ Tâm

Yêu thích vườn tược, ca sĩ Mỹ Tâm trồng nhiều cây ăn trái như xoài, bưởi, táo, ổi, mít trên mảnh đất hàng nghìn m2 ở Củ Chi.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngoài căn biệt thự hoành tráng tại Phú Nhuận, ca sĩ Mỹ Tâm còn sở hữu một căn nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở Củ Chi (TP HCM). Ảnh: FB My Tam
Ngoài căn biệt thự hoành tráng tại Phú Nhuận, ca sĩ Mỹ Tâm còn sở hữu một căn nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở Củ Chi (TP HCM). Ảnh: FB My Tam
Khu nhà vườn bao gồm ao cá, vườn cây ăn trái và nhà nghỉ dưỡng. Ảnh chụp màn hình
Khu nhà vườn bao gồm ao cá, vườn cây ăn trái và nhà nghỉ dưỡng. Ảnh chụp màn hình
Đây là nơi Mỹ Tâm thường lui về nghỉ ngơi, trồng trọt và tái tạo năng lượng sau các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB My Tam
Đây là nơi Mỹ Tâm thường lui về nghỉ ngơi, trồng trọt và tái tạo năng lượng sau các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB My Tam
Nữ ca sĩ khoanh từng vùng trồng rau, hoa và cây ăn trái. Ảnh: FB My Tam
Nữ ca sĩ khoanh từng vùng trồng rau, hoa và cây ăn trái. Ảnh: FB My Tam
Mỹ Tâm thuê thợ lắp hệ thống tưới nước tự động hẹn giờ cho từng loại cây. Ảnh: FB My Tam
Mỹ Tâm thuê thợ lắp hệ thống tưới nước tự động hẹn giờ cho từng loại cây. Ảnh: FB My Tam
Được cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng, cây nào cũng xanh tốt quanh năm và sai trái. Ảnh: FB My Tam
Được cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng, cây nào cũng xanh tốt quanh năm và sai trái. Ảnh: FB My Tam
Mỹ Tâm cho biết, cây ăn trái có đủ bốn mùa như xoài, ổi, bưởi, táo, mít...Ảnh: FB My Tam
Mỹ Tâm cho biết, cây ăn trái có đủ bốn mùa như xoài, ổi, bưởi, táo, mít...Ảnh: FB My Tam
Bưởi cho trái to. Ảnh: FB My Tam
Bưởi cho trái to. Ảnh: FB My Tam
Ngoài trái cây, khu vườn còn có nhiều loại hoa. Ảnh: FB My Tam
Ngoài trái cây, khu vườn còn có nhiều loại hoa. Ảnh: FB My Tam
Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn nuôi gà trong vườn. Ảnh: FB My Tam
Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn nuôi gà trong vườn. Ảnh: FB My Tam
Từ khi có nhà vườn, nữ ca sĩ ít đi du lịch mà thường xuyên mời bạn bè tới chơi, cùng trải nghiệm không gian xanh như chốn nghỉ dưỡng. Ảnh: FB My Tam
Từ khi có nhà vườn, nữ ca sĩ ít đi du lịch mà thường xuyên mời bạn bè tới chơi, cùng trải nghiệm không gian xanh như chốn nghỉ dưỡng. Ảnh: FB My Tam
Mỗi khi về với khu vườn, được hít thở hương thơm rau cỏ, đầu óc nữ ca sĩ như được thanh lọc, có hứng làm việc hơn. Ảnh: FB My Tam
Mỗi khi về với khu vườn, được hít thở hương thơm rau cỏ, đầu óc nữ ca sĩ như được thanh lọc, có hứng làm việc hơn. Ảnh: FB My Tam
Hoàng Minh (tổng hợp)
#nhà vườn Mỹ Tâm #vườn cây ăn trái Củ Chi #cây ăn trái quanh năm #hệ thống tưới tự động #khu vườn nghỉ dưỡng #trồng xoài ổi bưởi táo mít

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT