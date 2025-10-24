Hà Nội

Bên trong khu chung cư "khó thở" nhất hành tinh

Kinh doanh

Đứng ở sân giữa khu chung cư, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời là những tầng nhà xếp lớp, mang đến cảm giác vừa ngộp vừa mê. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Giữa một Hồng Kông hiện đại với những tòa nhà kính vươn cao chọc trời, Montane Mansion - khu chung cư nghèo, cũ kỹ vẫn có sức hút đặc biệt. Ảnh: Kosublog
Montane Mansion được xây dựng từ những năm 1960, gồm 5 khối nhà nối liền nhau, tạo thành một quần thể kiến trúc hình chữ E khổng lồ. Ảnh: Kosublog
Điều khiến Montane Mansion thu hút du khách là bố cục kiến trúc đặc biệt. Các khối nhà được xây liền kề và đối diện nhau, tạo thành một khoảng sân hẹp hình chữ U ở giữa. Ảnh: Kosublog
Vào bên trong, người ta có cảm giác như bị "nuốt chửng" bởi bê tông - bốn bề là tường nhà cao sừng sững. Hiệu ứng không gian gần như khép kín này khiến cư dân và du khách mô tả nơi đây bằng cụm từ "khó thở". Ảnh: Dailytravelpill
Đứng từ khoảng sân giữa nhà nhìn lên, du khách sẽ cảm thấy ấn tượng trước độ cao của toàn bộ khu Montane Mansion. Ảnh: Kosublog
Nhiều nhiếp ảnh gia, đạo diễn và blogger du lịch coi khu chung cư cũ này là thiên đường sáng tác. Ảnh: Kosublog
Tuy nhiên, cuộc sống bên trong khu chung cư Montane Mansion cũng là một lát cắt sinh động về xã hội Hồng Kông: nơi hàng nghìn người chung sống trong không gian chật hẹp. Ảnh: Kosublog
Mỗi căn hộ ở đây chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông. Ảnh: Trip.com
Mỗi ô cửa sổ là một câu chuyện khác nhau, có nhà đặt bàn thờ, có nhà treo quần áo, có cửa sổ mở hé để hứng chút gió trời. Ảnh: Kosublog
Dưới sân tầng trệt, những sạp hàng nhỏ, quán ăn bình dân và tiệm sửa chữa hoạt động tấp nập. Ảnh: Dailytravelpill
#Khu chung cư Montane Mansion #Kiến trúc đặc biệt #Cuộc sống trong chung cư cũ #Xã hội Hồng Kông #Cảnh quan đô thị chật hẹp #Nghệ thuật và sáng tạo trong du lịch

