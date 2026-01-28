Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm Dũng Cày ở Thanh Hóa

Dũng Cày, một đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm, liên quan vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn khỏi địa phương vừa bị bắt giữ.

Hải Ninh

Ngày 28/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Hàm Rồng vừa bắt giữ đối tượng Dương Tiến Dũng (Dũng Cày, SN 1989 trú tại phường Hàm Rồng) là đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

665.jpg
Đối tượng Dương Tiến Dũng.

Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hàm Rồng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trước đó, ngày 4/1/2026, Dũng Cày đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt.

Cùng với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an phường Hàm Rồng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đên tệ nạn xã hội núp bóng hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra một số cơ sở massage trên địa bàn phường. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 2 cơ sở có hoạt động mại dâm.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc nêu trên đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Hàm Rồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

#Dũng Cày #bắt giữ #tội phạm #Thanh Hóa #an ninh

Bài liên quan

Xã hội

Lập zalo ảo lừa bán máy nông sản, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Mai Hồng Sơn đã tạo lập các trang facebook, zalo “ảo” đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán các loại máy móc nông nghiệp…

Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Mai Hồng Sơn (SN 1999, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 25/01, Công an xã Đức Minh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thuý H. (SN 1990, trú tại thôn Bến Đền, xã Đức Minh) về việc vào ngày 28/8/2025, chị H. sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua máy phát điện cũ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn ở Thái Nguyên

Sau khị bị truy tố, xét xử với án phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, đối tượng Mông Ngọc Văn đã trốn thi hành án.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh vừa vận động đầu thú 1 đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn.

capture-9713.png
Đối tượng Mông Ngọc Văn ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới