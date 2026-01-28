Bắt đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm Dũng Cày ở Thanh Hóa

Dũng Cày, một đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm, liên quan vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn khỏi địa phương vừa bị bắt giữ.

Ngày 28/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Hàm Rồng vừa bắt giữ đối tượng Dương Tiến Dũng (Dũng Cày, SN 1989 trú tại phường Hàm Rồng) là đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

Đối tượng Dương Tiến Dũng.

Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hàm Rồng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trước đó, ngày 4/1/2026, Dũng Cày đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt.

Cùng với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an phường Hàm Rồng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đên tệ nạn xã hội núp bóng hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra một số cơ sở massage trên địa bàn phường. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 2 cơ sở có hoạt động mại dâm.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc nêu trên đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Hàm Rồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.