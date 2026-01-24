Bắc Ninh trao trả hơn 365 triệu cho công dân chuyển nhầm tài khoản

Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức trao trả hơn 365 triệu đồng cho một công dân ở tỉnh Quảng Trị do chuyển nhầm tài khoản.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng cùng ngày, Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) hoàn tất các thủ tục, tổ chức trao lại số tiền hơn 365 triệu đồng cho một công dân ở tỉnh Quảng Trị do chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân có hộ khẩu thường trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Công an phường Bắc Giang trao lại hơn 365 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho bà Trần Thị Chuyên.

Trước đó, ngày 22/1, bà Trần Thị Chuyên, trú tại xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị), thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền hơn 365 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) mang tên anh Lều Văn Nam (cư trú tại thôn Mao Trung, xã Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh). Tuy nhiên, tài khoản đúng bà Chuyên cần chuyển là tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Ngay sau khi phát hiện chuyển nhầm, bà Chuyên tiếp tục chuyển khoản số tiền 10.000 đồng kèm nội dung đề nghị hoàn trả, đồng thời để lại số điện thoại liên hệ. Ngày 23/1, anh Lều Văn Nam đã chủ động đến Công an phường Bắc Giang trình báo sự việc và tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền đã nhận nhầm.

