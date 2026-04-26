Australia lần đầu bổ nhiệm nữ Tư lệnh Lục quân sau 125 năm

Quân sự - Thế giới

Australia vừa cải cách tổ chức lãnh đạo quân đội quan trọng trong tháng 4 với việc bổ nhiệm Trung tướng Susan Coyle làm Tư lệnh lục quân.

Tuệ Minh
Tuần này, Australia đã công bố ba thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo quân sự, bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng mới, cùng các lãnh đạo mới của hải quân và lục quân. Phó Đô đốc Mark Hammond, hiện là Tư lệnh Hải quân, sẽ đảm nhận vị trí sĩ quan quân sự cao nhất của Australia.
Đáng chú ý nhất, Trung tướng Susan Coyle sẽ trở thành Tư lệnh Lục quân — người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này tại Australia. Đây là dấu ấn lịch sử trong 125 năm của Quân đội Úc khi bà Susan thay thế tướng Simon Stuart trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một quân chủng.
Khi công bố các quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã gửi lời cảm ơn tới Đô đốc David Johnston, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng sắp mãn nhiệm, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với các lãnh đạo mới.
Bà Coyle cho biết đây là một “vinh dự tuyệt đối”. “Tôi mang đến vị trí này kinh nghiệm sâu rộng ở ba lĩnh vực tác chiến và từng phục vụ thực tế trên cả năm lĩnh vực,” bà Coyle chia sẻ. “Bề dày kinh nghiệm này là nền tảng vững chắc cho trách nhiệm chỉ huy và sự tin tưởng mà tôi được giao phó.”
Bà gia nhập quân đội với tư cách là quân dự bị năm 1987 và, sau khi được đào tạo tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc, được phong hàm sĩ quan trong Quân đoàn Tín hiệu Hoàng gia Úc năm 1992.
Bà đã chỉ huy Tiểu đoàn Tín hiệu 104 (2003–04), Trung đoàn Tín hiệu 17 (2009–10), Nhóm tác chiến Afghanistan (2015) và Lữ đoàn Hỗ trợ Chiến đấu số 6 (2017–19), và đã tham gia các chiến dịch tại Đông Timor, Quần đảo Solomon và Afghanistan.
Bà được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp 633, chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của Úc ở Trung Đông, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020. Bà là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng đặc nhiệm này, chịu trách nhiệm giám sát 1.200 nhân viên trong Chiến dịch Accordion.
Bà Coyle giữ chức Trưởng ban Chiến tranh Thông tin từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, và đảm nhiệm vai trò Tham mưu trưởng Năng lực Liên hợp vào tháng 7 năm 2024. Tháng 4 năm 2026, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một binh chủng của Lực lượng Quốc phòng Úc .
Hiện tại, phụ nữ chiếm khoảng 21% Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) và 18,5% các vị trí lãnh đạo cấp cao. ADF đã đặt mục tiêu nữ chiếm 25% tổng số thành viên tham gia vào năm 2030.
Nữ tướng đầu tiên trong lịch sử làm Tư lệnh Lục quân Úc Việc bổ nhiệm bà Coyle diễn ra trong bối cảnh quân đội Úc đang phải đối mặt với làn sóng cáo buộc quấy rối tình dục và phân biệt đối xử có hệ thống. Vào tháng 10.2025, ADF đã bị kiện về cáo buộc lực lượng này đã không bảo vệ hàng ngàn nữ sĩ quan khỏi các vụ tấn công tình dục, quấy rối và phân biệt đối xử có hệ thống.
AFD, TWZ
Bài liên quan

