Hé lộ “cửa hàng ma” chiếm nửa tiền đơn giao đồ

Hàng chục nghìn “cửa hàng ma” trên app giao đồ ăn thu tới 50% tiền đơn mà không sản xuất, khiến chất lượng giảm và người dùng chịu thiệt.

Một cuộc điều tra tại Trung Quốc đã phanh phui hơn 67.000 “cửa hàng ma” hoạt động trên các nền tảng giao đồ ăn, làm dấy lên lo ngại về một mô hình gian lận có tổ chức.
Những cửa hàng này chỉ tồn tại trên ứng dụng, không có bếp hay nhân sự, nhưng vẫn nhận đơn và thu tiền như một thương hiệu thật với hình ảnh và đánh giá hấp dẫn.
Cơ chế vận hành thực chất là “đấu giá ngược”, khi đơn hàng của khách sẽ được chuyển qua nhiều bên trung gian và người sản xuất thật phải cạnh tranh bằng cách hạ giá xuống mức thấp nhất.
Trong một trường hợp điển hình, chiếc bánh sinh nhật giá 252 tệ bị chuyển qua nhiều lớp trung gian và cuối cùng chỉ còn 80 tệ cho người trực tiếp làm ra sản phẩm.
Phần chênh lệch lớn còn lại được chia cho các bên trung gian, trong đó “cửa hàng ma” có thể giữ gần một nửa giá trị đơn hàng dù không tạo ra bất kỳ sản phẩm nào.
Hệ quả là chuỗi giá trị bị đảo lộn hoàn toàn, khi người sản xuất chịu áp lực lợi nhuận thấp, còn người tiêu dùng nhận sản phẩm kém chất lượng so với số tiền đã trả.
Nguy hiểm hơn, mô hình này khiến trách nhiệm bị xóa nhòa, bởi khi xảy ra sự cố, không bên nào thực sự chịu trách nhiệm trực tiếp với khách hàng.
Giới chuyên gia cảnh báo nếu không kiểm soát, mô hình “công nghiệp hóa lừa đảo” này sẽ làm suy giảm niềm tin thị trường, đẩy cả người bán chân chính lẫn người tiêu dùng vào thế bất lợi.
