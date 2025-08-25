App TPBank “Say Hi” với ngàn tiện ích đỉnh cho giới trẻ sống đỉnh

App TPBank “Say Hi” với hàng chục nghìn lượt tải mỗi ngày

Là nhà tài trợ chính của chương trình âm nhạc thực tế Em Xinh “Say Hi”, hình ảnh các tính năng của App TPBank như giao diện, thiệp chuyển tiền… xuất hiện bên các Em Xinh mượt mà và tinh tế khiến người xem cảm thấy vô cùng thú vị và thu hút.

Là “fan ruột” Em Xinh “Say Hi”, Phương Uyên (19 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) cực kỳ ấn tượng với các quảng cáo App TPBank cùng thông điệp định vị “Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh”. Thấy bộ giao diện App cá tính và trẻ trung hợp “gu”, Phương Uyên tải về và cảm thấy khá bất ngờ: “Ban đầu tải app dùng thử chỉ vì thấy xinh và tò mò, em thật không ngờ App TPBank lại “keo lì” như vậy. Trên App có cả một kho tiện ích đủ mọi lĩnh vực. Trải nghiệm thì mượt mà ngoài mong đợi”.

Nhiều bạn trẻ bất ngờ khi App TPBank có cả một kho tiện ích đủ mọi lĩnh vực và trải nghiệm vô cùng mượt mà.

Cũng biết đến App TPBank qua chương trình Em Xinh “Say Hi”, Minh Nhật (22 tuổi, nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng) cảm thán: “App TPBank không chỉ xinh, mà còn siêu thông minh”.

“Mình từng xài qua vài ứng dụng ngân hàng và thấy App TPBank mở ra một “chân trời” mới lạ với những tính năng tiện lợi và thông minh thực sự. Tính năng mình ấn tượng nhất là giao diện chuyển tiền y như chat của ChatPay, giờ mình thậm chí chẳng cần gõ số tài khoản người nhận, mà chỉ cần thao tác copy tin nhắn từ ứng dụng chat và dán vào ChatPay, là app tự động điền thông tin cần thiết. Mình chỉ cần bấm chuyển là xong. Quá đỉnh!”.

Phương Uyên hay Minh Nhật chỉ là một trong số hàng triệu bạn trẻ mà App TPBank “đốn tim” thời gian gần đây. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng tính từ khi tập đầu tiên của Em Xinh “Say Hi” lên sóng, lượt tải App TPBank tăng trung bình 150%. Trong đó có ngày ghi nhận tới hơn 120.000 lượt tải ứng dụng.

Không chỉ “hút” giới trẻ bởi loạt tính năng trẻ trung, sáng tạo, cách mà TPBank trò chuyện và tương tác cũng “chiều lòng” khách hàng không kém. Lắng nghe phản hồi từ người xem, nhanh nhạy trong cách tiếp cận người dùng, TPBank nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội Threads - nơi mà các nội dung về chương trình Em Xinh “Say Hi” và App TPBank được thảo luận sôi nổi.

Đặc biệt, TPBank mang đến Chương trình “Vòng Quay Em Xinh” trên App với vô vàn cơ hội săn vé concert cực đỉnh để fan hâm mộ bắt trọn khoảnh khắc bùng nổ cùng Em Xinh “Say Hi” tại concert tháng 9 tới. Chỉ với vài thao tác trên App TPBank, khách hàng đã có thể tham gia quay số và “ẵm” ngay cơ hội sở hữu tấm vé concert miễn phí.

Chỉ với vài thao tác trên App TPBank, khách hàng đã có thể tham gia quay số và “ẵm” ngay cơ hội sở hữu tấm vé concert Em Xinh “Say Hi” miễn phí.

Chinh phục người dùng với phiên bản GeneAI hoàn toàn mới

Công nghệ AI hiện diện ở đa số các tính năng trên App TPBank. Nhờ đó, TPBank liên tục tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa mượt mà và nổi trội với các tính năng hợp thị hiếu người trẻ.

ChatPay dưới sự trợ lực từ AI đã biến trải nghiệm chuyển tiền thông thường trở nên “wow” bởi khả năng đọc hiểu nội dung tin nhắn chat mà người dùng copy vào App TPBank. Từ những dòng text gõ vội với đầy chữ viết tắt, thậm chí lỗi chính tả, công nghệ AI tự động hiểu và đề xuất nội dung chuyển tiền đầy đủ và chính xác… Thậm chí, ứng dụng còn có khả năng cộng tổng số tiền cần chuyển.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo cập nhật nhất hiện nay trên App TPBank cũng tự động học hỏi từng cái chạm, từng thói quen để ghi nhớ hành vi người dùng, từ đó tự động gợi ý tiện ích phù hợp, giúp thao tác nhanh hơn, trải nghiệm “mượt” hơn và mang lại sự hài lòng cho mỗi người dùng.

TPBank AI còn hiện diện ở Chatbot trả lời tự động, trong luồng phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng online, trong mục tóm tắt tổng quan tài chính, và rất nhiều tính năng khác trên App TPBank.

Cài App “Đỉnh”, sống đỉnh với đa tiện ích trong lòng bàn tay

Hội tụ hơn 2.000 tiện ích thanh toán, giờ đây App TPBank cho phép người dùng vận hành cuộc sống thêm mượt mà và trơn tru với mô hình Open APIs kết nối với hơn 100 đối tác. Các tiện ích từ chuyển khoản, mở và quản lý thẻ, tiết kiệm, đầu tư…. cho đến giải trí, mua sắm hoàn tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, đóng học phí... đều có thể thực hiện 100% online trên App TPBank.

Là một người phụ nữ đảm đương nhiều công việc cùng lúc, chị Hiền Thương (28 tuổi, doanh nhân tại Hà Nội) chia sẻ chị gần như phó mặc việc đóng tiền điện, nước, internet, thanh toán thẻ, trả nợ… hàng tháng cho App TPBank. “Công việc bận rộn tối ngày khiến tôi nhiều lúc quên cả thời gian, nên gần như mọi chi tiêu cố định hàng tháng tôi đều cài sẵn hết trên App TPBank. Ngoài ra, bất cứ khi nào cần kiểm tra chi tiết, tôi đều có thể dễ dàng xem báo cáo chi tiêu trên app, hoặc kiểm tra lịch sử chuyển tiền nhanh chóng trong ChatPay”, chị Thương nói.

Trong khi đó, Trọng Nghĩa (25 tuổi, TP.HCM) từ lâu đã là “fan ruột” của App TPBank bởi ứng dụng ngân hàng số này vừa giúp anh quản lý nguồn tiền cho chiếc shop nhỏ của mình nhờ các tính năng dành cho chủ Shop, vừa giúp anh thỏa mãn đam mê xê dịch với tính năng mua vé máy bay, đặt combo du lịch ngay trên app.

Kết hợp sức mạnh công nghệ AI thế hệ mới và những trải nghiệm thời thượng hợp gu người trẻ, App TPBank đã thực sự phá bỏ giới hạn của một ứng dụng ngân hàng truyền thống, trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của những công dân thời đại số.