Xã hội

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông hướng về Nam Bộ, cường độ ít thay đổi

Theo dự báo, hiện nay áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/giờ.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 7/12, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines được xác định tại 12,1 độ Vĩ Bắc - 125,4 độ Kinh Đông, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/giờ. Dự báo đến 1h ngày 8/12, hệ thống chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/giờ, đi vào miền Trung Philippines và giữ cường độ cấp 6.

capture-1.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục hướng Tây Tây Nam nhanh hơn, khoảng 20 km/giờ, tiến vào vùng biển phía Đông giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây 350 km về phía Đông Đông Nam; vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 10–13 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực này ở mức 3.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20–25 km/giờ và ít thay đổi cường độ. Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2–4 m, biển động. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng gặp dông, lốc và sóng lớn.

Hiện nay, Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió giật cấp 8–9, trạm Phú Quý có gió giật cấp 7. Trong ngày và đêm 7/12, nhiều khu vực biển tiếp tục có gió mạnh: Bắc Biển Đông tăng dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng 4–6 m, biển động mạnh; phía Tây Giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau đều có gió cấp 6, giật 7–9, biển động.

Tại Nam Biển Đông (bao gồmvùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật cấp 6–7. Ngày và đêm 8/12, gió mạnh tiếp tục duy trì ở hầu hết các khu vực biển; riêng phía Đông giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 8; cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức 2 và tăng lên cấp 3 tại khu vực phía Đông Bắc Trường Sa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, riêng miền Đông 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nguồn: ĐTHĐT.
