Hà Nội

AI tái hiện Eri Kisaki, “Nữ hoàng luật sư” đẹp mê mẩn

Số hóa

AI tái hiện Eri Kisaki, “Nữ hoàng luật sư” đẹp mê mẩn

Hình ảnh Eri Kisaki do AI phục dựng khiến fan Conan trầm trồ vì vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng của “gái một con” nổi tiếng trong thế giới truyện.

Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Eri Kisaki là hình mẫu phụ nữ trưởng thành, sắc sảo và đầy quyền lực.
Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng luật sư” với nhan sắc và trí tuệ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mới đây, công nghệ AI đã phục dựng hình ảnh Eri theo phong cách hiện đại.
Kết quả khiến fan “trông mòn con mắt” vì vừa quen thuộc vừa mới lạ.
AI làm nổi bật nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc lạnh của nữ luật sư.
Thần thái tự tin, kiêu hãnh của Eri được tái hiện rõ rệt qua từng chi tiết.
Nhiều fan hài hước cho rằng đây là lý do ông Mouri vẫn mãi vương vấn vợ cũ.
Những bức ảnh này mang lại góc nhìn mới mẻ về Eri, khiến fan càng thêm yêu mến nhân vật.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dùng AI "chế tạo" người bạn đời trong mơ.
#Eri Kisaki #AI phục dựng #Nữ hoàng luật sư #Conan #hình ảnh đẹp #truyền hình

