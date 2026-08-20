Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Á hậu Quỳnh Châu khoe nhan sắc mẹ 1 con, mặc đơn giản vẫn sang

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Quỳnh Châu khoe nhan sắc mẹ 1 con, mặc đơn giản vẫn sang

Sau khi sinh con đầu lòng, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhanh chóng lấy lại vóc dáng, ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ.

Ngọc Mai
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu từ lâu gây thiện cảm bởi hình ảnh kín tiếng, nhẹ nhàng và phong thái sang trọng rất riêng. Không cần xuất hiện với những bộ cánh quá cầu kỳ, người đẹp vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự tin cùng vẻ ngoài ngày càng mặn mà. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu từ lâu gây thiện cảm bởi hình ảnh kín tiếng, nhẹ nhàng và phong thái sang trọng rất riêng. Không cần xuất hiện với những bộ cánh quá cầu kỳ, người đẹp vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự tin cùng vẻ ngoài ngày càng mặn mà. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng cho ông xã doanh nhân Phát Nguyễn, Quỳnh Châu tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Diện mạo hiện tại của nàng hậu khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ rạng rỡ, tươi trẻ và vóc dáng thon gọn như chưa từng trải qua thời gian mang thai, sinh nở. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng cho ông xã doanh nhân Phát Nguyễn, Quỳnh Châu tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Diện mạo hiện tại của nàng hậu khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ rạng rỡ, tươi trẻ và vóc dáng thon gọn như chưa từng trải qua thời gian mang thai, sinh nở. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Châu vẫn trung thành với phong cách thời trang khá tối giản. Những thiết kế có kiểu dáng thanh lịch, màu sắc nhã nhặn thường được cô lựa chọn. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Châu vẫn trung thành với phong cách thời trang khá tối giản. Những thiết kế có kiểu dáng thanh lịch, màu sắc nhã nhặn thường được cô lựa chọn. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Điểm đáng chú ý là dù ăn mặc không quá phô trương, nàng hậu vẫn khéo léo tôn lên những đường nét cơ thể. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Điểm đáng chú ý là dù ăn mặc không quá phô trương, nàng hậu vẫn khéo léo tôn lên những đường nét cơ thể. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Cách lựa chọn trang phục vừa vặn cùng cách phối phụ kiện tiết chế giúp Quỳnh Châu ghi điểm bằng vẻ đẹp hiện đại và có gu. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Cách lựa chọn trang phục vừa vặn cùng cách phối phụ kiện tiết chế giúp Quỳnh Châu ghi điểm bằng vẻ đẹp hiện đại và có gu. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, Quỳnh Châu cũng nhanh chóng trở lại với công việc. Hình ảnh mẹ bỉm sữa tự tin xuất hiện trước công chúng, khoe vóc dáng gọn gàng trong nhiều thiết kế thời trang nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, Quỳnh Châu cũng nhanh chóng trở lại với công việc. Hình ảnh mẹ bỉm sữa tự tin xuất hiện trước công chúng, khoe vóc dáng gọn gàng trong nhiều thiết kế thời trang nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng, gương mặt sắc sảo cũng là một trong những lợi thế giúp Quỳnh Châu giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng, gương mặt sắc sảo cũng là một trong những lợi thế giúp Quỳnh Châu giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, quê Lâm Đồng. Người đẹp đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau và ghi dấu ấn qua các cuộc thi nhan sắc, công việc người mẫu, MC và diễn xuất. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, quê Lâm Đồng. Người đẹp đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau và ghi dấu ấn qua các cuộc thi nhan sắc, công việc người mẫu, MC và diễn xuất. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Trước đó, Quỳnh Châu từng lọt Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016 và giành ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Bên cạnh sàn diễn thời trang, cô còn tham gia lĩnh vực diễn xuất với một số dự án như Bố già, Hoa hậu giang hồ và được biết đến với vai trò MC. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Trước đó, Quỳnh Châu từng lọt Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016 và giành ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Bên cạnh sàn diễn thời trang, cô còn tham gia lĩnh vực diễn xuất với một số dự án như Bố già, Hoa hậu giang hồ và được biết đến với vai trò MC. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Chuyện tình của Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn cũng nhận được sự chú ý. Cặp đôi có gần 5 năm yêu nhau trước khi tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2025. Sau khi về chung một nhà và đón con đầu lòng, người đẹp dường như càng viên mãn hơn trong cả cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Chuyện tình của Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn cũng nhận được sự chú ý. Cặp đôi có gần 5 năm yêu nhau trước khi tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2025. Sau khi về chung một nhà và đón con đầu lòng, người đẹp dường như càng viên mãn hơn trong cả cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Á hậu Quỳnh Châu sải bước trên sàn catwalk. Clip: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Ngọc Mai
#Á hậu Quỳnh Châu mang thai #Hôn nhân Á hậu Quỳnh Châu #Á hậu quỳnh châu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT