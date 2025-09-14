Hà Nội

500 tỷ tấm selfie bằng iPhone trong năm khiến Apple tự tin dẫn đầu

Số hóa

500 tỷ tấm selfie bằng iPhone trong năm khiến Apple tự tin dẫn đầu

Apple tiết lộ người dùng iPhone đã chụp hơn 500 tỷ ảnh selfie trong năm qua, và hãng tiếp tục nâng cấp camera trước để giữ vững vị thế dẫn đầu.

Thiên Trang (TH)
Apple gây chú ý khi công bố người dùng iPhone đã chụp hơn 500 tỷ tấm selfie chỉ trong một năm.
Con số này chứng minh sức ảnh hưởng lớn của iPhone trong đời sống số hiện đại.
﻿ Selfie giờ không chỉ là ảnh cá nhân mà còn là ngôn ngữ giao tiếp trên mạng xã hội và video call.
Để tiếp tục dẫn đầu, Apple nâng cấp mạnh mẽ camera trước trên dòng iPhone 17. (Ảnh: Genk)
Điểm nhấn là cảm biến vuông 18MP cùng công nghệ Centre Stage lần đầu xuất hiện trên iPhone.
Người dùng không cần xoay máy khi chụp ngang, AI sẽ tự động căn chỉnh khung hình.
Camera trước còn hỗ trợ quay video mượt, thậm chí quay đồng thời cả trước và sau trên bản Pro.
Apple đang biến camera selfie thành công cụ sáng tạo nội dung thực thụ cho kỷ nguyên mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
