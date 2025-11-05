Hà Nội

Sống đạo

5 thói quen tiêu tiền 'đốt ví' tố cáo người EQ cực thấp

Tiêu tiền không chỉ là chuyện tài chính mà còn phản ánh EQ. 5 thói quen tưởng vô hại này lại đang âm thầm “tố cáo” sự non nớt trong quản lý cảm xúc.

Theo doisongphapluat.vn

Trong cuộc sống hiện đại, khả năng quản lý tài chính không chỉ phản ánh trình độ hiểu biết về kinh tế mà còn liên quan chặt chẽ đến EQ – trí tuệ cảm xúc của mỗi người. Người EQ cao thường biết kiểm soát cảm xúc khi chi tiêu, hiểu rõ giá trị của đồng tiền và cân bằng giữa nhu cầu cá nhân với trách nhiệm xã hội.

Ngược lại, những người EQ thấp dễ để cảm xúc chi phối hành vi tài chính, dẫn đến các thói quen tiêu tiền thiếu suy nghĩ, kéo theo hệ lụy cho bản thân và cả những người xung quanh. Dưới đây là 3 kiểu tiêu tiền điển hình cho thấy một người đang gặp vấn đề về trí tuệ cảm xúc.

1. Tiêu tiền để sĩ diện, chứng minh bản thân

Không ít người mua sắm không phải vì nhu cầu mà để được nhìn nhận và đánh giá cao trong mắt người khác. Họ sẵn sàng chi một khoản lớn cho thương hiệu đắt đỏ, xe sang, đồ công nghệ mới… chỉ để thể hiện đẳng cấp. Điều họ quan tâm không phải sự tiện ích mà là cách người khác nhìn mình.

Thói quen này phản ánh sự thiếu tự tin nội tại: phải thông qua vật chất để bù đắp cảm giác thua kém. Về lâu dài, việc chi tiêu vì sĩ diện khiến họ rơi vào áp lực tài chính, thậm chí nợ nần. Điều đáng nói hơn, mối quan hệ xung quanh cũng dễ trở nên nặng nề, bởi mọi cuộc gặp gỡ đều như một cuộc phô trương và so sánh.

EQ cao không cần chứng minh giá trị bằng đồ vật, mà thể hiện qua cách sống, cách đối xử với mọi người.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

2. Tiêu tiền theo cảm xúc: buồn là mua, vui cũng mua

Một biểu hiện khác của EQ thấp là để cảm xúc dẫn đường trong mọi quyết định tài chính. Khi buồn, họ mua sắm để giải tỏa; khi vui, họ cũng tiêu tiền để thưởng cho bản thân. Hệ quả là ví tiền cạn kiệt lúc nào không biết.

Các nhà tâm lý học gọi đây là “chi tiêu cảm xúc” – một cơ chế tự thưởng nhằm xoa dịu tâm trạng tạm thời. Tuy nhiên, sự thoải mái ấy chỉ kéo dài vài phút, sau đó là cảm giác tội lỗi và lo lắng. Việc phụ thuộc vào mua sắm để cân bằng cảm xúc khiến sức khỏe tài chính tổn hại nghiêm trọng, trong khi vấn đề thật sự vẫn không được giải quyết.

Người EQ cao có thể nhận diện cảm xúc và tìm cách cải thiện nó mà không dựa vào hành vi tiêu tiền bốc đồng.

3. Tiêu tiền mà không nghĩ đến điều kiện của bản thân và gia đình

EQ thấp thường gắn liền với sự ích kỷ. Trong gia đình hoặc các mối quan hệ thân thiết, một số người chỉ nghĩ đến nhu cầu cá nhân mà bỏ qua cảm xúc và gánh nặng của người cùng chia sẻ tài chính. Họ có thể tiêu tiền vô tội vạ, để người bạn đời phải gánh nợ; hoặc sẵn sàng “ôm trọn” phần vui của mình và để người khác chịu phần đau.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Việc thiếu ý thức chia sẻ trong chi tiêu tạo ra rạn nứt tình cảm, gây tranh cãi và khiến niềm tin dần mất đi. Trong khi đó, người EQ cao hiểu rằng tài chính không chỉ phục vụ riêng mình mà còn phải đảm bảo sự ổn định cho gia đình và tôn trọng công sức của người đồng hành.

Có thể thấy, điểm chung của những thói quen tiêu tiền phản ánh EQ thấp nằm ở sự thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu suy nghĩ. EQ không chỉ là giao tiếp hay xử lý xung đột, mà còn thể hiện trong cách mỗi người lựa chọn chi tiêu mỗi ngày. Người có EQ cao hiểu rõ giá trị của sự cân bằng: biết thưởng cho bản thân nhưng không vì thế mù quáng; biết tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn chuẩn bị cho tương lai.

Sửa một thói quen tài chính đôi khi chính là sửa một thói quen cảm xúc. Khi biết đặt ra ranh giới cho việc chi tiêu, ta học được cách ổn định tâm trạng. Khi biết tiết kiệm vì gia đình, ta cũng đang học cách yêu thương đúng nghĩa.

Sống đạo

Về già, hơn cả tiền bạc, có đủ ba điều này mới hạnh phúc

Đến một độ tuổi, người ta mới nhận ra: tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng ba điều này. Ai giữ được trọn vẹn, cuộc đời an yên và đáng sống đến cuối đời.

Có mái nhà để lòng được bình yên, có tri kỷ để cùng đi qua năm tháng

Mái ấm chính là cội nguồn của đời người. Dưới bóng cây cổ thụ nơi đầu ngõ, thường có những cụ ông, cụ bà ngồi chuyện trò, bàn về con cháu với niềm vui lấp lánh trong ánh mắt. Cụ Trương ở đầu phố, sáng nào cũng dậy sớm tưới chậu lan trên bậu cửa. Ông nói: “Chậu lan này cháu nội tôi trồng hồi mới biết đi. Mỗi lần hoa nở, tôi thấy như chính tuổi thơ của nó đang trở lại.”

Sống đạo

10 tiêu chí vàng để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hưu trí mơ ước

Cuộc sống hưu trí lý tưởng không đến từ may mắn, mà từ sự chuẩn bị khôn ngoan. 10 tiêu chí “vàng” này sẽ giúp hoàn thiện hành trình tuổi hưu của mình.

Gần đây, tôi thấy trên mạng một “bảng chấm điểm cuộc sống hưu trí hoàn hảo” gồm 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí 10 điểm – tổng 100 điểm. Nếu đạt 60 là “đủ sống”, 80 là “xuất sắc”, còn 100 điểm thì hiếm lắm!

Tò mò, tôi thử ngồi chấm điểm chính mình. Kết quả thật sự khiến tôi giật mình: sau mấy chục năm làm việc, tôi vẫn chỉ đang loay hoay ở mức “vừa đủ”. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy những tiêu chí này rất đáng để chia sẻ – vì nó không nói về sự giàu có, mà nói về cuộc sống có chất lượng thật sự sau khi nghỉ hưu.

Sống đạo

Đàn ông bản lĩnh tuổi 60 hiểu ra chân lý thành công trong hai chữ

Sau bao năm va vấp, đàn ông 60 tuổi nhận ra: điềm tĩnh chính là chiếc chìa khóa mở ra hạnh phúc, tự tại và sự nghiệp viên mãn nhất đời.

Tuổi 60 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời người đàn ông: nghỉ hưu sau những năm tháng bận rộn, nhịp sống chuyển từ "tiến về phía trước" sang "chậm lại để tận hưởng những điều giản dị hàng ngày", và mọi thứ xung quanh – từ con người đến sự vật – dần thay đổi.

