5 loại trái cây 'vàng' giúp gan thận khỏe mạnh

Sống Khỏe

Bổ sung nam việt quất, nho, táo, bưởi và việt quất giúp bảo vệ gan, thận, giảm viêm và tăng cường sức khỏe toàn diện mỗi ngày.

Gan và thận là hai cơ quan quan trọng trong việc thanh lọc độc tố và duy trì cân bằng cơ thể. Khi chúng suy giảm, sức khỏe dễ gặp vấn đề về tiêu hóa, huyết áp và mỡ máu. Bổ sung trái cây giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa là cách đơn giản để hỗ trợ chức năng gan thận, bảo vệ sức khỏe toàn diện. Ảnh minh hoạ
Nam việt quất chứa proanthocyanidins giúp ức chế vi khuẩn bám vào đường tiết niệu, giảm nguy cơ nhiễm trùng – nguyên nhân chính gây tổn thương thận. Phụ nữ uống nước ép nam việt quất thường xuyên giảm 32% nguy cơ tái phát viêm tiết niệu. NKF khuyến cáo dùng nam việt quất cho người dễ bị sỏi thận, viêm bàng quang. Ảnh minh họa
Việt quất giàu anthocyanins, giúp cải thiện lưu lượng máu đến thận, giảm viêm và huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy 12 tuần tiêu thụ việt quất cải thiện đáng kể vi tuần hoàn thận ở người cao tuổi. Ảnh Medlatec
Nho đỏ và tím giàu resveratrol – chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào gan, giảm viêm và duy trì chức năng lọc máu của thận. Những người ăn nho thường xuyên có men gan ổn định và eGFR tốt hơn, đồng thời làm chậm suy giảm chức năng thận. Ảnh minh hoạ
Táo chứa pectin gắn kết cholesterol và kim loại nặng, giúp đào thải qua đường tiêu hóa, giảm tải cho gan. Chất quercetin trong táo còn giảm viêm ở mô thận, bảo vệ thận và hỗ trợ lọc máu hiệu quả. Ảnh minh hoạ
Bưởi giàu vitamin C và naringenin, giúp chống oxy hóa, cải thiện men gan, giảm viêm, kiểm soát mỡ máu và cân nặng – những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến gan và thận. Ảnh minh hoạ
Sử dụng trái cây đúng liều lượng, kết hợp chế độ ăn cân đối, hạn chế đồ chế biến sẵn, rượu bia và đường. Duy trì tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý giúp tối ưu tác dụng bảo vệ gan thận. Ảnh minh hoạ
Nam việt quất, nho, táo, bưởi và việt quất không chỉ cung cấp vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa mà còn hỗ trợ thanh lọc cơ thể, tăng tuần hoàn máu, giảm viêm, bảo vệ gan và thận. Kết hợp với lối sống lành mạnh, chúng trở thành “người bạn đồng hành” lý tưởng cho sức khỏe. Ảnh minh hoạ
Vân Giang (Tổng hợp)
