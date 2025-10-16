3 mẹo phong thủy giúp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc vào như nước

Không cần đợi vận may gõ cửa, hãy chủ động bố trí lại bàn làm việc theo 3 nguyên tắc phong thủy đơn giản sau để sự nghiệp vững bền, hanh thông.

Dưới đây là ba tình huống thường gặp và cách hóa giải giúp bạn giữ vững vị trí, thậm chí còn thu hút thêm may mắn trong công việc.

1. Mâu thuẫn với cấp trên

Trong môi trường công sở, mối quan hệ với lãnh đạo quyết định rất lớn đến con đường thăng tiến của bạn. Nếu bàn làm việc của bạn đặt đối diện trực tiếp với cửa phòng sếp, điều đó vô tình tạo ra thế đối đầu trực diện trong phong thủy.

Điều này khiến bạn dễ rơi vào tình trạng bất hòa, thường xuyên bất đồng ý kiến, nhất là nếu bạn thuộc tuýp người cá tính mạnh, khó thỏa hiệp. Về lâu dài, đây là dấu hiệu không tốt, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ bị đào thải.

Nhiều người không biết rằng cách bố trí bàn làm việc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp. Một vài lỗi phong thủy nhỏ cũng đủ khiến bạn dễ mất lòng sếp, vướng thị phi hay bỏ lỡ cơ hội thăng tiến (Ảnh minh họa)

Cách hóa giải:

Nếu không thể đổi chỗ ngồi, hãy hạ thấp độ cao ghế một chút, để tạo cảm giác khiêm nhường, giảm bớt xung khắc với cấp trên.

Đặt một chậu cây cảnh có lá tròn, xanh mượt (ví dụ: cây kim ngân, cây trầu bà) ngay trên bàn làm việc, hướng về phía cửa phòng sếp. Chậu cây này sẽ đóng vai trò như một bình phong, vừa ngăn chặn luồng khí xung khắc, vừa giúp bạn thêm may mắn.

Tránh sử dụng cây có gai như xương rồng vì dễ mang đến năng lượng tiêu cực.

2. Bị tiểu nhân quấy phá

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy bị đồng nghiệp soi mói, tìm cách gây khó dễ hoặc hay vướng vào thị phi, có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chính bàn làm việc của bạn.

Theo phong thủy, bên phải bàn làm việc (thanh long vị) tượng trưng cho sự hỗ trợ, quý nhân. Nếu khu vực này bừa bộn với những vật dụng giải trí, tạp chí, hoặc bạn thường xuyên để điện thoại phát sóng tại đây, sẽ dễ sinh ra tà khí, vô tình thu hút tiểu nhân.

Ảnh minh họa



Cách hóa giải:

Ngay lập tức dọn bỏ những vật dụng không cần thiết ở phía bên phải bàn làm việc.

Đặt một viên thạch anh xanh hoặc thạch xuân cỡ lớn tại vị trí này. Đây là loại đá phong thủy giúp xua đi năng lượng xấu, bảo vệ bạn khỏi sự quấy phá.

Nếu muốn dùng cây cảnh, hãy chọn cây có lá mềm mại, tươi tốt. Tuyệt đối không đặt cây gai nhọn (như xương rồng) vì dù có khả năng khử sóng điện tử, nhưng lại dễ mang đến sát khí, khiến mối quan hệ công việc thêm căng thẳng.

3. Thiếu điểm tựa

Trong phong thủy, "kháo sơn" (tựa núi) tượng trưng cho sự hậu thuẫn và quý nhân. Nếu chỗ ngồi của bạn không có điểm tựa phía sau (ví dụ lưng tựa cửa sổ, hành lang hoặc lối đi) thì bạn sẽ khó được đồng nghiệp, cấp trên công nhận. Lâu dần, dù có năng lực, bạn cũng dễ bị bỏ quên, mất cơ hội thăng tiến, thậm chí đứng trước nguy cơ bị thay thế.

Cách hóa giải:

Nếu có thể, hãy đổi sang vị trí lưng tựa tường, tạo thế vững chắc như có núi chống lưng.

Trong trường hợp bất khả kháng, bạn nên chọn ghế có lưng tựa cao, đồng thời kê thêm một chiếc đệm tựa màu vàng đất. Màu sắc này đại diện cho hành Thổ, giúp bổ trợ cho sự ổn định và kiên vững.

Để thu hút quý nhân, hãy đặt một chậu cây trúc xanh tốt ở phía bên trái bàn làm việc. Cây trúc biểu trưng cho sự ngay thẳng, bền bỉ, đồng thời mang ý nghĩa trường tồn, may mắn dài lâu.

Phong thủy nơi làm việc không chỉ mang tính biểu tượng mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc và sự tự tin của bạn. Chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ trong cách sắp xếp bàn ghế, bạn sẽ thấy bầu không khí làm việc trở nên hài hòa hơn, đồng nghiệp dễ hợp tác hơn và cấp trên cũng có cái nhìn thiện cảm hơn.

Lưu ý: Những biện pháp trên chỉ mang tính tham khảo, giúp bạn cân bằng tinh thần và tạo môi trường thuận lợi. Điều quan trọng nhất vẫn là thái độ cầu tiến, năng lực thực sự và cách ứng xử khéo léo trong công việc.