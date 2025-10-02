3 điểm sáng sau 3 tháng vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh như trên tại Hội nghị trực tuyến với 114 xã, phường, đặc khu nghe báo cáo đánh giá công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp do UBND TP Hải Phòng tổ chức chiều 1/10.

Chưa nhận thức đầy đủ vai trò của cấp xã

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật. Đó là: bộ máy tổ chức, nhân sự cơ bản ổn định; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi; chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. (Ảnh: Đàm Thanh)

Bí thư Thành ủy Hải Phòng biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, đặc biệt là sự sâu sát, quyết liệt, bài bản của Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Nhờ đó, kinh tế - xã hội thành phố quý III có nhiều điểm sáng, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2025.

Người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai như khối lượng công việc nhiều, mới, khó; nhân lực còn mỏng; cơ sở vật chất, kinh phí còn hạn chế.

Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, trong đó có việc chưa nhận thức đầy đủ vai trò của cấp xã trong giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, cấp xã không chỉ là “cấp hành chính sự vụ” giải quyết thủ tục, mà phải trở thành “cấp kiến tạo phát triển địa phương”, kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cần đánh giá đúng năng lực thực thi của từng địa phương, bởi mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có đặc thù lịch sử, kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy, cùng với phân cấp, phân quyền, phải phân bổ nguồn lực tương xứng về con người, trang thiết bị và cơ chế tài chính để cấp xã phát huy tính chủ động, hiệu quả.

“Thành phố phục vụ xã-phường, xã-phường phục vụ Nhân dân”

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị UBND thành phố, các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo phương châm “thành phố phục vụ xã-phường, xã-phường phục vụ Nhân dân”. Các Sở, ngành coi cấp xã là đối tượng phục vụ, thường xuyên lắng nghe, hỗ trợ về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng số, pháp lý và tài chính.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu khẩn trương cải tạo, xây dựng trụ sở, bổ sung trang thiết bị; rà soát, bố trí đủ cán bộ chuyên môn, nhất là lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, CNTT, giáo dục, y tế, hoàn thành trước 15/10/2025. Đồng thời sớm ban hành quy định phân cấp, nghị quyết về thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức; tinh gọn tổ chức, hoàn thiện phương án hoạt động Ban Quản lý dự án và xây dựng cơ chế tài chính cấp xã đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, quản trị bằng dữ liệu, đánh giá cán bộ qua KPI; cấp xã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, phối hợp triển khai các chương trình, dự án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025 và giai đoạn 2025-2030. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình và xử lý nghiêm trường hợp gây cản trở phát triển.

Sau 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở đi vào nền nếp, an ninh trật tự được bảo đảm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền ban hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, tăng tính chủ động cho cơ sở. Thủ tục hành chính được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian; dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng số triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực từng bước được bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBND thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra tại 68 xã, phường, đặc khu, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và giao các Sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xử lý vướng mắc. Tính từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2025, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã giao 6.084 nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương; trong đó đã hoàn thành 4.678 nhiệm vụ (77%), 1.331 nhiệm vụ đang thực hiện (22%) và 75 nhiệm vụ quá hạn (1%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: đội ngũ nhân lực cấp xã cần tiếp tục bổ sung, kiện toàn và nâng cao trình độ; cơ sở vật chất của một số Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn; công tác chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai; sự phối hợp giữa cấp xã và Ban Quản lý dự án khu vực còn bất cập...