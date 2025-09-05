3 bí quyết luộc gà ngày rằm tháng 7 chuẩn đẹp, không lo nứt da

Luộc gà tưởng dễ nhưng không phải ai cũng làm chuẩn. Với 3 thao tác quan trọng, món gà ngày rằm tháng 7 sẽ thơm ngon, chắc thịt, vàng ươm bắt mắt.

Trong văn hóa Á Đông nói chung và tín ngưỡng tâm linh của người Việt nói riêng, rằm tháng 7 (Vu lan báo hiếu) được coi là dịp vô cùng quan trọng. Đây là ngày để các gia đình sửa soạn mâm cơm tươm tất, dâng lên tổ tiên, ông bà, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã khuất.

Ảnh minh họa.

Trong mâm cúng ấy, gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu. Tuy nhiên, luộc gà tưởng chừng đơn giản lại là công đoạn khiến nhiều người bối rối. Không ít trường hợp gà sau khi luộc bị khô, nứt da, thịt bên trong đỏ sống hoặc da không được vàng óng đẹp mắt.

Theo chia sẻ từ những đầu bếp và người nội trợ có kinh nghiệm, để luộc gà ngon, có ba thao tác then chốt mà bất kỳ ai cũng cần lưu ý. Đây là bí quyết giúp thịt gà săn chắc, ngọt mềm, đồng thời giữ được ngoại hình căng mọng, vàng ươm – yếu tố quan trọng trong mâm cỗ cúng rằm.

“Massage” gà trước khi luộc

Ngay sau khi làm sạch, gà cần được “massage” bằng muối hạt trong 2–3 phút. Bước này không chỉ loại bỏ hoàn toàn mùi hôi đặc trưng mà còn giúp thịt săn chắc, đậm đà hơn. Sau đó, nên ngâm gà trong nước muối loãng từ 20–30 phút trước khi luộc.

Đây là thao tác nhiều người bỏ qua, nhưng thực tế lại quyết định hương vị của thịt gà sau khi chế biến.

Nguyên tắc “2 lần, 10 giây” khi cho gà vào nồi

Một sai lầm phổ biến là chờ nước sôi già mới thả gà, khiến da dễ nứt còn thịt bên trong chưa kịp chín đều. Thay vào đó, nên cho gà vào nồi khi nước chỉ mới bắt đầu bốc hơi, chưa sôi lăn tăn.

Khi thả gà, áp dụng “nguyên tắc 2 lần, 10 giây”: nhẹ nhàng nhúng gà vào nồi khoảng 10 giây, nhấc ra vài giây rồi lại nhúng lại thêm 10 giây. Sau đó, đặt gà nằm yên trong nồi, đun nhỏ lửa.

Ảnh minh hoạ

Gà cần được ngập hoàn toàn trong nước, thời gian luộc trung bình 30–45 phút tùy trọng lượng. Để tăng hương vị, có thể cho thêm gừng, hành, nghệ hoặc tỏi ngay từ đầu.

Ngâm gà trong nước lạnh để giữ da vàng óng

Công đoạn cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là xử lý sau khi vớt gà. Nếu đặt ngay ra đĩa, da gà dễ bị xỉn màu và khô. Bí quyết là thả gà vừa luộc vào bát nước lạnh hoặc nước đá pha loãng trong vài phút.

Nước lạnh sẽ làm da gà co lại, căng mịn, giữ được màu vàng óng bắt mắt. Đồng thời, thịt bên trong nhờ vậy cũng chắc, ngọt hơn. Lưu ý không dùng đá khô trực tiếp mà nên pha đá với nước để tạo môi trường ngâm phù hợp.

Sau khi ngâm xong, gà có thể được chặt miếng, bày lên đĩa để dâng cúng hoặc thưởng thức.

Lưu ý nhỏ để gà luộc thêm ngon

Nên chọn gà ta, trọng lượng vừa phải (1,5–1,8 kg), thịt săn chắc, da mỏng.

Không luộc quá lâu, vì thịt dễ bị bở, mất vị ngọt.

Có thể quét thêm lớp nghệ tươi giã nhỏ hòa với mỡ gà để da gà có màu vàng tự nhiên, óng đẹp hơn.

Trong ngày rằm tháng 7, một con gà luộc căng mọng, vàng óng không chỉ là món ăn ngon mà còn mang ý nghĩa trang trọng, trọn vẹn trong mâm cúng. Chỉ cần lưu ý ba thao tác quan trọng trên, người nội trợ hoàn toàn có thể tự tin chuẩn bị món gà luộc đẹp mắt, thơm ngon, thể hiện sự chu đáo trong nghi thức dâng cúng tổ tiên.