Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

3 bí quyết luộc gà ngày rằm tháng 7 chuẩn đẹp, không lo nứt da

Luộc gà tưởng dễ nhưng không phải ai cũng làm chuẩn. Với 3 thao tác quan trọng, món gà ngày rằm tháng 7 sẽ thơm ngon, chắc thịt, vàng ươm bắt mắt.

Vân Giang (Tổng hợp)

Trong văn hóa Á Đông nói chung và tín ngưỡng tâm linh của người Việt nói riêng, rằm tháng 7 (Vu lan báo hiếu) được coi là dịp vô cùng quan trọng. Đây là ngày để các gia đình sửa soạn mâm cơm tươm tất, dâng lên tổ tiên, ông bà, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã khuất.

luoc-ga.jpg
Ảnh minh họa.

Trong mâm cúng ấy, gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu. Tuy nhiên, luộc gà tưởng chừng đơn giản lại là công đoạn khiến nhiều người bối rối. Không ít trường hợp gà sau khi luộc bị khô, nứt da, thịt bên trong đỏ sống hoặc da không được vàng óng đẹp mắt.

Theo chia sẻ từ những đầu bếp và người nội trợ có kinh nghiệm, để luộc gà ngon, có ba thao tác then chốt mà bất kỳ ai cũng cần lưu ý. Đây là bí quyết giúp thịt gà săn chắc, ngọt mềm, đồng thời giữ được ngoại hình căng mọng, vàng ươm – yếu tố quan trọng trong mâm cỗ cúng rằm.

“Massage” gà trước khi luộc

Ngay sau khi làm sạch, gà cần được “massage” bằng muối hạt trong 2–3 phút. Bước này không chỉ loại bỏ hoàn toàn mùi hôi đặc trưng mà còn giúp thịt săn chắc, đậm đà hơn. Sau đó, nên ngâm gà trong nước muối loãng từ 20–30 phút trước khi luộc.

Đây là thao tác nhiều người bỏ qua, nhưng thực tế lại quyết định hương vị của thịt gà sau khi chế biến.

Nguyên tắc “2 lần, 10 giây” khi cho gà vào nồi

Một sai lầm phổ biến là chờ nước sôi già mới thả gà, khiến da dễ nứt còn thịt bên trong chưa kịp chín đều. Thay vào đó, nên cho gà vào nồi khi nước chỉ mới bắt đầu bốc hơi, chưa sôi lăn tăn.

Khi thả gà, áp dụng “nguyên tắc 2 lần, 10 giây”: nhẹ nhàng nhúng gà vào nồi khoảng 10 giây, nhấc ra vài giây rồi lại nhúng lại thêm 10 giây. Sau đó, đặt gà nằm yên trong nồi, đun nhỏ lửa.

ga-luoc.jpg
Ảnh minh hoạ

Gà cần được ngập hoàn toàn trong nước, thời gian luộc trung bình 30–45 phút tùy trọng lượng. Để tăng hương vị, có thể cho thêm gừng, hành, nghệ hoặc tỏi ngay từ đầu.

Ngâm gà trong nước lạnh để giữ da vàng óng

Công đoạn cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là xử lý sau khi vớt gà. Nếu đặt ngay ra đĩa, da gà dễ bị xỉn màu và khô. Bí quyết là thả gà vừa luộc vào bát nước lạnh hoặc nước đá pha loãng trong vài phút.

Nước lạnh sẽ làm da gà co lại, căng mịn, giữ được màu vàng óng bắt mắt. Đồng thời, thịt bên trong nhờ vậy cũng chắc, ngọt hơn. Lưu ý không dùng đá khô trực tiếp mà nên pha đá với nước để tạo môi trường ngâm phù hợp.

Sau khi ngâm xong, gà có thể được chặt miếng, bày lên đĩa để dâng cúng hoặc thưởng thức.

Lưu ý nhỏ để gà luộc thêm ngon

Nên chọn gà ta, trọng lượng vừa phải (1,5–1,8 kg), thịt săn chắc, da mỏng.

Không luộc quá lâu, vì thịt dễ bị bở, mất vị ngọt.

Có thể quét thêm lớp nghệ tươi giã nhỏ hòa với mỡ gà để da gà có màu vàng tự nhiên, óng đẹp hơn.

Trong ngày rằm tháng 7, một con gà luộc căng mọng, vàng óng không chỉ là món ăn ngon mà còn mang ý nghĩa trang trọng, trọn vẹn trong mâm cúng. Chỉ cần lưu ý ba thao tác quan trọng trên, người nội trợ hoàn toàn có thể tự tin chuẩn bị món gà luộc đẹp mắt, thơm ngon, thể hiện sự chu đáo trong nghi thức dâng cúng tổ tiên.

#luộc gà rằm tháng 7 #bí quyết luộc gà đẹp #gà luộc vàng ươm #cách luộc gà không nứt da #massage gà trước khi luộc #nguyên tắc 2 lần 10 giây

Bài liên quan

Kho tri thức

Người bận rộn chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 thế nào?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất, đầy đủ dành cho người bận rộn, bạn có thể tham khảo để có lễ cúng lòng thành nhất.

Tùy theo phong tục, nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đa dạng nhiều món ăn như: xôi, gà luộc, canh, cơm, cá kho, hoa, trái cây… Thông thường, một mâm cỗ cúng sẽ khoảng từ 7-12 món đồng thời sẽ mất khoảng 2-3 tiếng để chuẩn bị và chế biến.

Nếu bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị thì có thể tham khảo thực đơn mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn với các món như sau:

Xem chi tiết

Kinh doanh

Rầm rộ rao bán bánh bao đào tiên, bánh bao hoa sen trước Rằm tháng 7

Nhờ tạo hình đẹp mắt, ý nghĩa phong thủy, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen trở thành mặt hàng được nhiều khách ưa chuộng để cúng Rằm tháng 7. 

Gần đến Rằm tháng Bảy – một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt, thị trường đồ cúng online lại sôi động hơn bao giờ hết. Năm nay, ngoài các mặt hàng truyền thống như xôi chè, gà luộc, hoa quả, bánh bao đào tiên và bánh bao hoa sen được rao bán rầm rộ chợ mạng, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Với tạo hình giống quả đào phúc thọ, vỏ bánh trắng mịn điểm hồng, phần nhân ngọt từ đậu xanh, hạt sen hay trứng muối, bánh bao đào tiên vừa mang ý nghĩa cầu chúc bình an, vừa đẹp mắt để bày biện trên mâm cỗ.

Xem chi tiết

Sống đạo

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 ngày nào đẹp nhất?

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất là băn khoăn của không ít gia đình trong thời điểm hiện tại.

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch là một trong những dịp lễ quan trọng với hai ý nghĩa quan trọng là Vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân.

Theo Phật giáo, đây là ngày Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ đã khuất. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày xá tội vong nhân, cánh cửa địa ngục mở ra để vong linh được trở về dương gian nhận lễ vật bố thí.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới