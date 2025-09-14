Hà Nội

200.000 đồng tiền xu trong giếng cổ Trung Quốc tiết lộ bí mật sốc

200.000 đồng tiền cổ bất ngờ được tìm thấy trong giếng cổ ở Trung Quốc giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi đang tiến hành xây dựng công trình ở Tô Châu, một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, các công nhân bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ, với số lượng khổng lồ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tô Châu.
Ngay lập tức, họ gọi cho Viện Khảo cổ học Tô Châu, cơ quan này đã nhanh chóng cử tám chuyên gia đến hiện trường cuộc khai quật. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tô Châu.
Đó là một kho báu tiền xu khổng lồ, có niên đại từ năm 960-1126 Sau Công Nguyên. Số lượng đồng tiền xu được tìm thấy lên tới con số đáng kinh ngạc: 200.000. Tức là tương đương với 4 tấn tiền xu. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tô Châu.
Tổng cộng có 80 túi tiền xu, mỗi túi nặng hơn 50 kg. Các chữ khắc trên đồng tiền xu cho thấy, chúng có niên đại từ cuối thời Bắc Tống. Tất nhiên, các nhà khảo cổ học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu số đồng tiền xu còn lại này. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tô Châu.
Các nhà khảo cổ học cho rằng, khối lượng tiền xu khổng lồ như vậy có lẽ thuộc về một doanh nghiệp cổ xưa, chứ không phải của một gia đình, bởi Nhà Tống sở hữu một trong những nền kinh tế tiên tiến nhất thời Trung cổ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Tô Châu.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#đồng tiền xu #Thời Trung Cổ #Trung Quốc #đồng tiền #tiền bạc

