16 năm iPad ra đời, Apple âm thầm đổi vận PC

Số hóa

16 năm iPad ra đời, Apple âm thầm đổi vận PC

Ra mắt năm 2010, iPad không gây sốc tức thì nhưng đã mở ra kỷ nguyên tablet, trở thành trụ cột doanh thu và định hình lại thị trường máy tính cá nhân.

Thiên Trang (TH)
Ngày 27/1/2010, Steve Jobs lần đầu giới thiệu iPad, một thiết bị được Apple định vị nằm giữa smartphone và laptop.
iPad thế hệ đầu sở hữu màn hình 9.7 inch, chip do Apple tự thiết kế, pin 10 giờ và mức giá khởi điểm 499 USD.
Tại Việt Nam, iPad đời đầu nhanh chóng xuất hiện dưới dạng hàng xách tay với giá cao gấp rưỡi so với giá niêm yết.
Apple quảng bá iPad như cách tiếp cận đơn giản, trực quan hơn để lướt web, đọc sách, xem video và giải trí.
Song song phần cứng, iOS trên màn hình lớn cùng iBooks giúp Apple chính thức bước chân vào thị trường sách điện tử.
Dù ban đầu gây tranh cãi, iPad nhanh chóng chứng minh sức hút với hơn 300.000 máy bán ra ngay ngày mở bán.
Chỉ sau chưa đầy một năm, iPad đạt mốc 15 triệu máy, mang về 9,5 tỷ USD và trở thành dòng sản phẩm chủ lực.
Sau 16 năm, iPad đã phát triển thành cả hệ sinh thái, âm thầm nhưng bền bỉ định hình lại cách con người dùng máy tính cá nhân.
#iPad #Apple #máy tính bảng #công nghệ #sản phẩm

