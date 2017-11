Cận cảnh đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng chìm trong băng tuyết

Đỉnh núi Phia Oắc ở Cao Bằng vào sáng ngày 24.11 mang trên mình một màu trắng xóa của băng tuyết. Ảnh: S.N.Mai Hiện tượng băng tuyết trên được lý giải do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C. Nằm ở độ cao gần 1.900 m so với mực nước biển, đây là lần đầu tiên xuất hiện băng tuyết trong mùa đông năm nay. Cùng với không khí lạnh là cơn mưa nhỏ kèm gió thổi mạnh khiến người dân khi phải ra ngoài trời đều cảm thấy buốt giá. Ảnh: Hiên Hoàng. Hiện tượng thời tiết khắc nghiệt của mùa đông gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cư dân địa phương nhưng lại thu hút rất đông du khách muốn được trải nghiệm cái lạnh của băng tuyết tới với đỉnh Phia Oắc. Chậu nước của cư dân địa phương vừa được hứng từ vòi ngay lập tức đóng băng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng không khí lạnh tại một số nơi như vùng núi sẽ còn giảm sâu, gây rét hại.

