Những cái chết tức tưởi vì ngày Black Friday ở Mỹ

Vào ngày Black Friday ở Mỹ năm 2016, ông Isidro Zarate ở San Antonio đã lao vào can ngăn khi thấy một phụ nữ bị một người đàn ông đánh đập tại bãi đậu xe ở khu mua sắm Walmart. Kết quả là ông đã bị kẻ thủ ác bắn chết. Ảnh: San Antonio Express-News. Trong cùng ngày, tại thành phố Reno ở bang Nevada, một người bán hàng đã lái xe đâm chết một người khác ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại Walmart. Cảnh sát cho biết, vụ án bắt nguồn từ việc tranh chấp chỗ để xe trong ngày Black Friday giữa hai người. Ảnh: ABC13 Houston. Cũng trong ngày Black Friday năm 2016, hai người đã bị bắn, trong đó một người tử vong tại bãi đậu xe của một trung tâm thương mại ở phía Nam New Jersey. Cảnh sát đã không xác định được hung thủ cũng như nguyên nhân gây án trong vụ việc này. Ảnh: Fast New. Trong ngày Black Friday năm 2014, hai cựu nhân viên của một cửa hàng ở Fort Worth, Texas đã đánh đập, bóp cổ và thiêu chết người quản lý cửa hàng để cuỗm đi khoản tiền bán hàng trong ngày này. Ảnh: MarketWatch. Trong ngày Black Friday năm 2013, một thanh niên 19 tuổi ở bang Bắc Carolina đã ngủ gật trong khi lái xe sau khi đi mua sắm về. Anh đã đâm vào bảng hiệu của một trạm xăng và tử vong sau đó. Ảnh: Wach. Vào ngày Black Friday năm 2012, ông Arvind Tandel, 48 tuổi, đã lái xe về nhà từ chuyến đi mua sắm cùng với vợ và bốn cô con gái tuổi từ 12 đến 24. Ông đã mất lái trong trạng thái buồn ngủ khiến chiếc xe gặp tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến cái chết của hai con gái. Ảnh: VosIzNeias.Ngày Black Friday năm 2008, trong khi mua sắm tại một cửa hàng ở Palm Desert, California, hai nhóm thanh niên đã có va chạm và giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng súng ống. Vụ việc đã khiến hai người thiệt mạng. Ảnh: Daily Mail. Cũng trong năm 2008, một người làm công đã chết vì bị đám đông dẫm đạp trong ngày Black Friday tại siêu thị Walmart ở Long Island, New York. Ảnh: NY Daily News.

