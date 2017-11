Giải mã những thứ mang đến may mắn của các nước

Đối với người Trung Quốc, cóc 3 chân ngậm đồng xu hay còn gọi là Thiềm Thừ là một trong những thứ mang đến may mắn, giàu có và được dùng để cầu tài lộc. Do vậy, rất nhiều gia đình đặt tượng cóc 3 chân ngậm đồng xu trong nhà hoặc cửa hàng, văn phòng để chiêu tài lộc và cầu may mắn. Những quả trứng Pysanky nhiều màu nổi tiếng ở châu Âu trong lễ Phục sinh. Theo quan niệm của người châu Âu, những quả trứng là dấu hiệu của những sinh linh sắp ra đời và là biểu tượng cho sức sống mới. Những quả trứng thường được luộc chín rồi được nghệ nhân trang trí bởi những hình dạng, màu sắc khác nhau. Mỗi đất nước, vùng miền có những cách tô vẽ trứng Pysanky khác nhau. Ví dụ như người Hy Lạp và Syria dùng màu đỏ vẽ lên trứng để tượng trưng cho may mắn, một số nước Đông Âu và Nga sử dụng màu vàng hoặc bạc tô vẽ những quả trứng để thể hiện sự khôn ngoan, trù phú... Vào dịp Giáng sinh, người dân Vương quốc Anh có truyền thống đặt một đồng xu vào trong một chiếc bánh pudding. Người Anh quan niệm, sang năm mới, sự giàu có sẽ đến với ai may mắn có chiếc bánh cùng đồng xu trong chiếc bánh. Đối với người Ai Cập cổ đại, bọ hung rất được tôn sùng. Nó là biểu tượng của thần Mặt trời của người Ai Cập cổ đại. Đặc biệt, bọ hung tượng trưng cho sự trường thọ. Người Ai Cập thời cổ đại tin rằng, bọ hung mang trong mình sức mạnh siêu nhiên và ký tự hình con bọ hung mang nghĩa là "trở thành", "sẽ là". Do vậy, người Ai Cập thường loại bỏ trái tim của người quá cố trong quá trình ướp xác và đặt một miếng đá khắc hình bọ hung rồi đặt vào vị trí trên với hy vọng người chết sẽ được tái sinh. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bùa mắt quỷ được cho là bảo vệ con người khỏi các thế lực quỷ dữ. Những con mắt màu xanh lục sẽ bảo vệ người đeo bằng cách hút mọi điềm gở, hóa giải những điều không may đến với chủ nhân. Do vậy, phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ thường đeo vòng tay, hoa tai, vòng cổ có hình con mắt quỷ. Thêm nữa, người ta còn treo bùa mắt quỷ trong nhà, văn phòng và cả xe ô tô, quần áo của trẻ em để chúng hút hết những điều xấu xa. Mời quý vị độc giả xem video: Hướng xuất hành may mắn ngày đầu năm Đinh Dậu (nguồn: VTC).

