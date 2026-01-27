Hà Nội

Xe

Yamaha Motor Việt Nam tung loạt ưu đãi cho người dùng đầu năm 2026

Yamaha Motor Việt Nam khởi động chương trình “Rước mã du Xuân - Đón lộc như ý” từ 1/1 đến 28/2/2026, mang tới cơ hội sở hữu xe máy mới cùng quà tặng hấp dẫn.

Thảo Nguyễn

Theo đó, khách hàng mua xe Yamaha Janus hoặc Yamaha LEXi trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được hỗ trợ đăng ký xe trị giá 2.000.000 đồng/xe. Ngoài ra, tất cả người mua bất kỳ mẫu xe Yamaha đều nhận được 01 áo thun chính hãng Yamaha. Tuy nhiên, chương trình tặng áo không áp dụng với một số phiên bản như Sirius chế hòa khí vành nan hoa phanh đĩa, Sirius Fi vành nan hoa phanh đĩa, Exciter 155 bản tiêu chuẩn và các dòng xe phân khối lớn.

Yamaha Janus và Yamaha LEXi đều là những dòng tay ga hướng tới người dùng đô thị, nhưng mỗi mẫu xe mang một cá tính riêng. Yamaha Janus hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là người dùng nữ và những người cần một phương tiện gọn nhẹ, linh hoạt để di chuyển hằng ngày. Thiết kế của Janus theo phong cách thanh lịch, kích thước vừa phải giúp xe dễ xoay trở trong không gian chật hẹp và thuận tiện khi dắt, quay đầu hay gửi xe tại các khu dân cư đông đúc.

2-6714.jpg
Yamaha Motor Việt Nam tung loạt ưu đãi cho người dùng đầu năm 2026.

Điểm mạnh nổi bật của Janus nằm ở động cơ Blue Core 125cc, giúp xe tăng tốc mượt hơn ở dải tốc độ thấp, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị. Bên cạnh đó, Janus cũng được trang bị loạt tiện ích như khóa thông minh Smart Key, hệ thống Stop & Start tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ, cốp chứa đồ rộng đủ để đựng mũ bảo hiểm và vật dụng cá nhân, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Lốp không săm giúp an tâm hơn khi di chuyển mỗi ngày, vì ít bị thủng đột ngột, hạn chế tình huống xịt lốp giữa đường và tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí sửa chữa.

Trong khi đó, Yamaha LEXi được định vị ở phân khúc cao hơn, hướng tới những người dùng có tần suất di chuyển dài và cần một mẫu xe tay ga mang lại cảm giác lái ổn định, thoải mái hơn. LEXi sử dụng động cơ Blue Core dung tích lớn, cho khả năng vận hành êm ái và đủ lực khi di chuyển trên các trục đường lớn hoặc tuyến kết nối giữa nội đô và khu vực vệ tinh. Thiết kế của LEXi mang phong cách maxi-scooter thu gọn, với yên xe lớn, tư thế ngồi thẳng lưng và sàn để chân phẳng, giúp người lái và người ngồi sau ít mệt mỏi hơn trong những hành trình dài.

1-5572.jpg
Yamaha Janus sở hữu thiết kế tinh tế cùng nhiều tính năng hiện đại.

Yamaha cung cấp cho LEXi hàng loạt công nghệ cao cấp và hiện đại đi kèm với động cơ 155cc, điển hình là thiết kế piston được chia sẻ từ mẫu mô tô YZF-R15, bộ căng thủy lực giảm ma sát xích cam, đặc biệt là van biến thiên VVA để tăng độ mở van nạp khi vận hành ở vòng tua lớn.

Ngoài ra, một số phiên bản LEXi còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo, khóa thông minh, cổng sạc thiết bị di động, phản ánh xu hướng gia tăng vai trò của công nghệ trên xe tay ga hiện đại.

3-7888.jpg
LEXi 155 được thiết kế với kiểu dáng Maxi Scooter độc đáo, lạ mắt.

Sự kết hợp giữa thiết kế thân thiện, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Janus và trải nghiệm vận hành ổn định, giàu công nghệ của LEXi cho thấy định hướng đa dạng hóa sản phẩm của Yamaha trong phân khúc tay ga đô thị. Trải nghiệm ngay với ưu đãi lên đến 2.000.000 đồng và hàng loạt phần quà hấp dẫn khi mua hai dòng xe này của Yamaha từ nay đến hết 28/02/2026.

