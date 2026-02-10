Xưởng nhựa bốc cháy dữ dội trong đêm ở Hưng Yên

Xưởng nhựa 1.000 m2 tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, sau hơn 3 giờ ngọn lửa mới được lực lượng chức năng khống chế.

Ngày 10/2, thông tin từ UBND xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu vực nhà xưởng cho thuê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Linh vào đêm 9/2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 1.000 m2 nhà xưởng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 9/2, tại khu vực nhà xưởng cho thuê của Công ty Tiến Linh. Đây là xưởng chuyên sản xuất hạt nhựa và lắp ráp xe máy điện, chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 3h ngày 10/2, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

