Xuất hiện “khu nhà giàu” tại số 9 Trần Phú - Vị trí đẹp nhất trên con đường danh giá nhất Nha Trang

Thông tin về dự án mới mang thương hiệu Vinhomes, tọa lạc tại số 9 Trần Phú - vị trí đẹp nhất trên con đường danh giá nhất Nha Trang.

“Địa chỉ quyền lực” bên vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh được xem là biểu tượng của đẳng cấp sống thượng lưu và giá trị trường tồn theo thời gian.

Số 9 Trần Phú - Định danh không cần lời giới thiệu

Mỗi đô thị lớn trên thế giới đều sở hữu một trục đường mang tính biểu tượng, nơi kết tinh quyền lực kinh tế, văn hóa và phong cách sống. Paris có Champs-Élysées, New York ghi dấu bằng Fifth Avenue, Seoul vươn mình cùng Gangnam-daero. Tại Việt Nam, Hà Nội gắn liền với Tràng Tiền, TP.HCM có Đồng Khởi. Và ở Nha Trang, trục biển Trần Phú chính là biểu tượng ấy.

Đường Trần Phú được xem là biểu tượng của Nha Trang phồn vinh

Trong quá khứ, Trần Phú từng mang tên Avenue de la Plage - đại lộ bãi biển thời Pháp thuộc, nơi quy tụ những biệt thự đá xanh, vườn cảnh tinh tế của giới tinh hoa. Theo thời gian, hình ảnh những căn biệt thự trên đường biển Trần Phú trở thành biểu tượng không lời về đẳng cấp sống mà bao thế hệ ngưỡng vọng.

Kế thừa nền tảng di sản đó, Trần Phú ngày nay khoác lên diện mạo hiện đại với hệ thống khách sạn 5 sao hạng sang, trung tâm thương mại sầm uất, không gian lễ hội sôi động. Dòng giao thương vận hành gần như 24/7, đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, biến Trần Phú thành “mặt tiền” đại diện cho hình ảnh Nha Trang vươn ra thế giới.

Trong bức tranh bất động sản Việt Nam, Trần Phú là một trong số hiếm hoi những trục biển duy trì được song song vẻ đẹp thiên nhiên và sức sống thương mại suốt hơn một thế kỷ. Trên đại lộ danh giá ấy, địa chỉ số 9 Trần Phú - nơi giao hội giữa trung tâm thành phố và tuyến kết nối ra hệ sinh thái đảo Hòn Tre - được xem là tọa độ quyền lực bậc nhất.

Chốn sống danh giá nơi giao điểm của phố biển, đảo ngọc và thế giới

Trong văn hóa phương Đông, số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu và thịnh vượng. Khi gắn với địa chỉ số 9 Trần Phú, con số này tạo thêm một tầng giá trị tinh thần, gia tăng sức nặng cho tài sản trong tâm thức giới am hiểu.

Chính tại vị trí này, Vinhomes Pearl Bay đang hình thành, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới thượng lưu bản địa và khu vực. Dự án tiếp nối mạch sống danh giá của vùng đất biểu tượng, đồng thời mở ra những đặc quyền sống tiện nghi chưa từng có tại Nha Trang.

Mọi điểm đến biểu tượng của Nha Trang đều nằm trong bán kính 5-10 phút di chuyển từ Vinhomes Pearl Bay. Cách vài bước chân là ga cáp treo và bến thuyền du lịch 5 sao Vinpearl, nơi mỗi năm đón hàng triệu lượt khách du lịch.

Cách vài phút di chuyển là Quảng trường 2-4, Tháp Trầm Hương, bệnh viện quốc tế Vinmec… trên đường Trần Phú; công viên giải trí VinWonders 58ha, bộ đôi sân golf 18 lỗ, nhà hát, trung tâm hội nghị, phố đêm Vinpearl Habour… trên đảo Hòn Tre. Đây cũng chính là hệ tiện ích sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng đã định danh Nha Trang trên bản đồ du lịch thế giới, đồng thời tạo nên lợi thế hiếm có cho một khu đô thị ven biển ngay trung tâm thành phố.

Mọi điểm đến biểu tượng của Nha Trang đều nằm trong bán kính 5-10 phút di chuyển từ Vinhomes Pearl Bay - số 9 Trần Phú

Về mặt hạ tầng, Vinhomes Pearl Bay được kết nối liền mạch đến cả ba trục chiến lược: đường thủy, hàng không và đường bộ.

Dự án nằm ngay cạnh cảng biển quốc tế Nha Trang quy mô 5,9ha, được quy hoạch dành riêng cho du lịch, có thể đón những siêu du thuyền và tàu quốc tế có trọng tải lên đến 225.000 GT. Không chỉ phục vụ các tour biển đảo trong nước, hạ tầng này còn đóng vai trò kết nối Nha Trang với các tuyến hải trình châu Á - Thái Bình Dương.

Vinhomes Pearl Bay nằm cạnh cảng biển quốc tế với khả năng đón siêu du thuyền và tàu quốc tế có trọng tải đến 225.000 GT

Từ Vinhomes Pearl Bay, cư dân cũng chỉ mất khoảng 30 phút để đến sân bay quốc tế Cam Ranh, nơi đang khai thác hàng chục đường bay thẳng đến Seoul, Bangkok, Singapore và nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, bên cạnh các chặng nội địa trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Cư dân cũng dễ dàng kết nối với QL1A - trục đường bộ huyết mạch xuyên suốt từ Hà Nội đến Cà Mau; cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, mở ra trục kết nối tốc độ cao về phía Nam, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến Bình Thuận, Phan Thiết và TP.HCM.

Ở góc nhìn thị trường, Vinhomes Pearl Bay là cột mốc mở ra một phân khúc mới tại Nha Trang: khu đô thị ven biển “all-in-one” siêu sang, nơi hội tụ cả giá trị ở, nghỉ dưỡng và thương mại trong một không gian khép kín, vận hành liên tục. Đây là địa chỉ mà cả giới cự phú bản địa lẫn Việt kiều đang hướng đến để sở hữu một phần tinh hoa của phố biển.

Đồng thời, Vinhomes Pearl Bay còn là một trong số ít những điểm đến tại Việt Nam có khả năng vận hành du lịch và thương mại không gián đoạn, đón trọn mọi dòng du khách từ đất liền ra đảo, từ phố biển lên cao nguyên, từ quốc nội ra quốc tế.

Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú là tọa độ kết nối giữa quá khứ vàng son và tương lai thịnh vượng của Nha Trang. Khi Khánh Hòa với hạt nhân là Nha Trang, đang trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những tọa độ mang tính biểu tượng như vậy sẽ ngày càng khan hiếm và gia tăng giá trị theo thời gian.