Sống Khỏe

Xử phạt Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt 91,5 triệu đồng do hàng loạt sai phạm

Nha khoa Tâm Việt bị phạt 91,5 triệu đồng và tước giấy phép, Công ty Cổ phần Nha khoa An Tâm Sài Gòn bị phạt 30 triệu đồng vì dính vi phạm.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-XPHC ngày 07/01/2026 và 18/QĐ-XPHC ngày 07/01/2026 xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt (địa chỉ 2892 Trần Văn Giàu, ấp 3, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM) bị phạt 91,5 triệu đồng do hàng loạt sai phạm, gồm: Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; không bảo đảm đầy đủ thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu người bệnh.

Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt bị xử phạt. Ảnh znews.vn

Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt bị xử phạt. Ảnh znews.vn

Với loạt sai phạm trên, Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt bị Sở Y tế TP HCM xử phạt vi phạm hành chính số tiền 91,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này còn bị tước giấy phép hoạt động và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt bị phạt 91,5 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt bị phạt 91,5 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Cũng tại địa chỉ 2892 Trần Văn Giàu, ấp 3, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM, ông Nguyễn Trường Giang cũng bị xử phạt 35 triệu đồng do khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

1-8265.jpg
Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Nha khoa An Tâm Sài Gòn - Chi nhánh tại Bình Dương Nha khoa Johnson/ Ảnh chụp màn hình

Công ty Cổ phần Nha khoa An Tâm Sài Gòn - Chi nhánh tại Bình Dương Nha khoa Johnson (địa chỉ: Gian hàng 21, tầng 1, Toà nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh) bị phạt 30 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sử dụng các từ ngữ "nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc tương đương mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp. Cơ sở bị buộc phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa các quảng cáo sử dụng các từ ngữ vi phạm.

