Thanh Hóa: Nhân viên cũ quay lại trộm 25 triệu đồng của cửa hàng

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đỗ Văn Tâm (SN 2001) và Trịnh Văn Dũng (SN 1999 đều ở xã Cầu Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Trịnh Văn Dũng (trái) và Đỗ Văn Tâm tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an huyện Hậu Lộc nhận được tin báo của chủ cửa hàng thời trang 5S ở thị trấn Hậu Lộc trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 25 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hậu Lộc đã xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Đỗ Văn Tâm và Trịnh Văn Dũng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Trước đây do đã từng là nhân viên của cửa hàng thời trang 5S nên Đỗ Văn Tâm nắm được buổi tối cửa hàng không bố trí bảo vệ trông coi, sẵn có chìa khóa cửa của cửa hàng, Tâm đã cùng Trịnh Văn Dũng đột nhập vào lấy trộm số tiền 25 triệu đồng.

Hiện vụ nhân viên cũ quay lại trộm 25 triệu đồng của cửa hàng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.